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Los cinco teléfonos Samsung más destacados de 2026
POR REDACCIÓN
Samsung presenta durante 2026 una oferta que abarca diferentes segmentos del mercado de teléfonos inteligentes. La selección publicada por MDZ incluye modelos de gama alta, plegables, equipos de gama media y una alternativa más accesible.
Entre los equipos destacados aparecen el Galaxy S26 Ultra, el Galaxy A57, el Galaxy S26 FE, el Galaxy Z Fold8 Ultra y el Galaxy A07 5G. Los dispositivos incorporan diferentes características de cámaras, procesadores, baterías y soporte de software.
Galaxy S26 Ultra y Galaxy A57
El Galaxy S26 Ultra cuenta con un sensor principal de 200 MP, una lente con apertura f/1.4, un ultra gran angular de 50 MP y dos teleobjetivos de 3x y 5x. También incorpora una batería de 5.000 mAh, carga rápida de 60 W y conectividad Bluetooth 6.0.
El Galaxy A57 se presenta como una alternativa de gama media, con pantalla Super AMOLED+ de 6,7 pulgadas a 120 Hz, procesador Exynos 1680 y certificación IP68. También ofrece cámara principal de 50 MP, batería de 5.000 mAh y seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo.
Los otros tres modelos
El Galaxy S26 FE incorpora un procesador Exynos 2500, pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz y una cámara principal de 50 MP con grabación en 8K. Su batería es de 4.900 mAh y admite carga rápida de 45 W e inalámbrica inversa.
El Galaxy Z Fold8 Ultra se ubica en el segmento de teléfonos plegables con formato libro y utiliza el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Por su parte, el Galaxy A07 5G ofrece pantalla de 6,7 pulgadas, batería de 6.000 mAh, procesador Dimensity 6300 y seis años de actualizaciones de seguridad.