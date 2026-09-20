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Los cinco teléfonos Samsung más destacados de 2026

Los modelos destacados combinan cámaras de hasta 200 MP, inteligencia artificial, baterías de gran capacidad y soporte extendido de software.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La selección reúne equipos de gama alta, un plegable, opciones de gama media y una alternativa accesible con conectividad 5G.

 

Samsung presenta durante 2026 una oferta que abarca diferentes segmentos del mercado de teléfonos inteligentes. La selección publicada por MDZ incluye modelos de gama alta, plegables, equipos de gama media y una alternativa más accesible.

Entre los equipos destacados aparecen el Galaxy S26 Ultra, el Galaxy A57, el Galaxy S26 FE, el Galaxy Z Fold8 Ultra y el Galaxy A07 5G. Los dispositivos incorporan diferentes características de cámaras, procesadores, baterías y soporte de software.

Galaxy S26 Ultra y Galaxy A57

El Galaxy S26 Ultra cuenta con un sensor principal de 200 MP, una lente con apertura f/1.4, un ultra gran angular de 50 MP y dos teleobjetivos de 3x y 5x. También incorpora una batería de 5.000 mAh, carga rápida de 60 W y conectividad Bluetooth 6.0.

El Galaxy A57 se presenta como una alternativa de gama media, con pantalla Super AMOLED+ de 6,7 pulgadas a 120 Hz, procesador Exynos 1680 y certificación IP68. También ofrece cámara principal de 50 MP, batería de 5.000 mAh y seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo.

Los otros tres modelos

El Galaxy S26 FE incorpora un procesador Exynos 2500, pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz y una cámara principal de 50 MP con grabación en 8K. Su batería es de 4.900 mAh y admite carga rápida de 45 W e inalámbrica inversa.

El Galaxy Z Fold8 Ultra se ubica en el segmento de teléfonos plegables con formato libro y utiliza el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Por su parte, el Galaxy A07 5G ofrece pantalla de 6,7 pulgadas, batería de 6.000 mAh, procesador Dimensity 6300 y seis años de actualizaciones de seguridad.

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