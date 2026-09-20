Samsung presenta durante 2026 una oferta que abarca diferentes segmentos del mercado de teléfonos inteligentes. La selección publicada por MDZ incluye modelos de gama alta, plegables, equipos de gama media y una alternativa más accesible.

Entre los equipos destacados aparecen el Galaxy S26 Ultra, el Galaxy A57, el Galaxy S26 FE, el Galaxy Z Fold8 Ultra y el Galaxy A07 5G. Los dispositivos incorporan diferentes características de cámaras, procesadores, baterías y soporte de software.

Galaxy S26 Ultra y Galaxy A57

El Galaxy S26 Ultra cuenta con un sensor principal de 200 MP, una lente con apertura f/1.4, un ultra gran angular de 50 MP y dos teleobjetivos de 3x y 5x. También incorpora una batería de 5.000 mAh, carga rápida de 60 W y conectividad Bluetooth 6.0.

El Galaxy A57 se presenta como una alternativa de gama media, con pantalla Super AMOLED+ de 6,7 pulgadas a 120 Hz, procesador Exynos 1680 y certificación IP68. También ofrece cámara principal de 50 MP, batería de 5.000 mAh y seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo.

Los otros tres modelos

El Galaxy S26 FE incorpora un procesador Exynos 2500, pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz y una cámara principal de 50 MP con grabación en 8K. Su batería es de 4.900 mAh y admite carga rápida de 45 W e inalámbrica inversa.

El Galaxy Z Fold8 Ultra se ubica en el segmento de teléfonos plegables con formato libro y utiliza el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Por su parte, el Galaxy A07 5G ofrece pantalla de 6,7 pulgadas, batería de 6.000 mAh, procesador Dimensity 6300 y seis años de actualizaciones de seguridad.