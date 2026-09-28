Boca atraviesa el tramo decisivo de la temporada con cinco títulos todavía en juego. La clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, luego del triunfo 3-2 ante Racing, mantuvo al equipo de Rodolfo Arruabarrena con posibilidades de cerrar 2026 con varios trofeos. El Xeneize continúa en carrera en la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, además de pelear por la Tabla Anual, que entrega el título de Campeón de Liga. A eso se suma el Trofeo de Campeones, aunque para disputarlo deberá consagrarse en el Clausura.

La Copa Sudamericana

El gran objetivo internacional de Boca es la Copa Sudamericana. El Xeneize eliminó a San Pablo en los cuartos de final y quedó entre los cuatro mejores del certamen.

Ahora enfrentará a Vasco da Gama en las semifinales. La serie está programada para disputarse entre el martes 13 y el 20 de octubre. Si Boca logra avanzar, jugará la final el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

La competencia representa además la posibilidad de que el club vuelva a conquistar un título internacional después de varios años.

La Copa Argentina

Boca también continúa en carrera por la Copa Argentina después de una remontada ante Racing. El equipo perdía 2-0, pero terminó imponiéndose 3-2 y consiguió el pase a semifinales.

En esa instancia se enfrentará a Banfield. Para quedarse con el trofeo tendrá que superar esa instancia y luego ganar la final, prevista para el 4 de noviembre.

El partido ante Racing tuvo como figura a Enner Valencia, quien marcó los tres goles de Boca, todos de cabeza.

El Torneo Clausura

El equipo de Arruabarrena también pelea por el Torneo Clausura. Boca se encuentra actualmente entre los ocho equipos de la Zona A que acceden a los octavos de final.

El camino hacia el título continuará primero con la fase regular y luego con los playoffs. Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los octavos de final y deberán superar los cruces hasta llegar a la definición, prevista para el 12 de diciembre.

La pelea por ser Campeón de Liga

La Tabla Anual también pone un título en juego. Para esta clasificación se contabilizan los puntos obtenidos por cada equipo durante las fases regulares del Apertura y el Clausura.

Boca está tercero y mantiene sus posibilidades de quedarse con el título. Actualmente, Independiente Rivadavia le lleva cuatro puntos y Vélez, uno. Por eso, cada unidad que consiga hasta el cierre de la fase regular será determinante.

Una particularidad de esta definición es que los puntos obtenidos durante los playoffs no se computan para la Tabla Anual.

El Trofeo de Campeones

El quinto título posible está directamente relacionado con el Torneo Clausura. Belgrano, campeón del Apertura, ya tiene asegurada su participación en el Trofeo de Campeones y espera al ganador del segundo torneo del año.

Por eso, Boca deberá consagrarse en el Clausura para acceder a esta definición. El partido está previsto para el 19 de diciembre en Córdoba y será uno de los últimos encuentros oficiales de la temporada.

Así, después de la clasificación ante Racing, Boca mantiene abiertos cinco caminos para sumar títulos durante el cierre de 2026. La Sudamericana y la Copa Argentina tienen por delante instancias eliminatorias, mientras que el Clausura y la Tabla Anual definirán sus campeones en el tramo final del año.