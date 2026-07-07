La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, tras su victoria por 3-2 ante Egipto, no solo generó festejos en suelo argentino, también en suelo de Bangladesh. Esto ya se está convirtiendo en un clásico y los ciudadanos de aquel país están demostrando que hacen el aguante en las buenas y en las malas.

La consecución final del partido dejó profundas alegrías y saltos de euforia por el triunfo albiceleste. En ciudades como Daca, la capital bangladesí, los partidos de la Selección Argentina funcionan como eventos de convocatoria masiva. En puntos neurálgicos, como el campus de la Universidad Daffodil, miles de seguidores se congregaron para seguir el encuentro ante Egipto. Al consumarse el triunfo, la respuesta fue inmediata: caravanas, despliegue de banderas argentinas y cánticos, recreando una liturgia futbolística similar a la que se vive en las principales ciudades de nuestro país.

Este comportamiento, lejos de ser un hecho aislado, se ha institucionalizado como una tradición local desde la década de 1980. La carencia de una selección nacional de fútbol con participación mundialista ha llevado a muchos aficionados bangladesíes a adoptar a la Selección Argentina como un referente deportivo de adopción.

Un vínculo cultural sostenido en el tiempo

El seguimiento de la "Scaloneta" en Bangladesh es un fenómeno sociológico con décadas de historia. Según reportes periodísticos y el análisis de la dinámica de los medios en Daca, este fanatismo ha dejado de ser una reacción espontánea para convertirse en un fenómeno cultural.

El vínculo se consolidó tras la Copa del Mundo de 1986 —impulsado por la figura de Diego Maradona— y alcanzó un punto de máxima visibilidad pública durante Qatar 2022. La persistencia de este fanatismo en 2026 confirma que la relación ha superado la "moda" del momento, arraigándose en el tejido social bangladesí como un espacio donde la identidad deportiva extranjera se vive con un sentido de pertenencia propio.

Más allá de los resultados

La magnitud del seguimiento en Bangladesh ha tenido incluso repercusiones diplomáticas, destacándose la reapertura de la embajada argentina en Daca en 2023, motivada en parte por el crecimiento de la relación bilateral y el interés cultural mutuo.

Aunque el alcance exacto de este fanatismo —a veces medido mediante estimaciones numéricas difíciles de comprobar estadísticamente— es debatido, la evidencia visual de las movilizaciones y el consumo constante de indumentaria albiceleste en los mercados locales confirman la seriedad del fenómeno. La reciente celebración por el triunfo ante Egipto demuestra que, a pesar de las barreras geográficas y culturales, la Selección Argentina ha logrado establecer un puente emocional inusual y persistente en el corazón del sur de Asia.