Los clubes que homenajearon a Maradona por su cumpleaños

En el día en que Diego Armando Maradona cumpliría 66 años, distintos clubes del fútbol de Argentina y del resto del mundo le dedicaron emotivos mensajes y fotos en sus redes sociales para recordar al ídolo eterno.

Boca Juniors publicó una foto representativa y escribió "Feliz cumple, Pelusa" para acompañar el recuerdo constante de quien vistió con orgullo la camiseta azul y oro en distintas etapas gloriosas de su carrera profesional.

Desde Italia, Napoli se sumó al aniversario expresando "Diego eterno en nuestras mentes y en nuestros corazones", una frase con la que reafirmó la huella imborrable que el astro dejó durante su inolvidable paso por la institución europea.

Argentinos Juniors celebró la fecha mencionando "Hoy cumpliría 66 años el más grande de todos los tiempos, surgido de nuestra cantera inagotable", destacando el orgullo del club que vio nacer deportivamente al Capitán de la Selección Argentina.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata se acopló a la jornada publicando "Siempre en el corazón del pueblo tripero, ¡feliz cumpleaños Diego!", recordando su última etapa como director técnico en el fútbol argentino antes de su partida física.

Newell's Old Boys también se sumó a las dedicatorias con el mensaje "El parque de la Independencia jamás te va a olvidar, feliz cumple Diez", homenajeando el paso inolvidable del astro por la institución rosarina.