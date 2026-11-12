Las familias sanjuaninas que envían a sus hijos a colegios privados deberán afrontar una nueva actualización en las cuotas durante noviembre. La Dirección de Educación Privada autorizó un incremento del 6,98%, que se calculará sobre los valores correspondientes a agosto y representa el cuarto ajuste habilitado durante 2026.

La medida fue difundida este jueves 12 de noviembre por San Juan 8 y llega en un momento especialmente sensible para el bolsillo de los padres, cuando comienzan a organizar los gastos de matrícula, uniformes y materiales escolares para el ciclo lectivo 2027.

Con este nuevo porcentaje, la suma de los cuatro incrementos autorizados durante el año alcanza el 30,33%. Sin embargo, ese valor representa la suma de los porcentajes y no necesariamente el aumento efectivo de cada cuota, ya que las actualizaciones se calculan sobre diferentes períodos.

El último ajuste había sido autorizado en agosto, cuando Educación habilitó una suba de hasta el 7,22%. Anteriormente, se habían permitido incrementos del 10,33% en mayo y del 5,80% en marzo, este último correspondiente al cierre del esquema de 2025.

Cuánto costarán las cuotas de los colegios privados

El nuevo porcentaje se aplicará tomando como referencia la cuota vigente en agosto de 2026. Por lo tanto, el monto adicional dependerá de cuánto pague actualmente cada familia y del incremento que aplique su institución.

A modo de ejemplo, si un colegio cobra una cuota de $100.000 y aplica el 6,98% completo, el nuevo arancel pasaría a $106.980, es decir, $6.980 adicionales.

En un establecimiento con una cuota de $150.000, el importe ascendería a $160.470, mientras que una familia que abona $200.000 pasaría a pagar $213.960.

Estos valores son ejemplos ilustrativos y no corresponden a aranceles confirmados de instituciones específicas. Además, la autorización de un incremento no significa que todos los colegios necesariamente apliquen el porcentaje completo.

El cuarto aumento del año y los gastos de 2027

La actualización forma parte del mecanismo provincial que contempla cuatro tramos anuales. El sistema establece modificaciones en marzo, mayo, agosto y noviembre, aunque el ajuste de marzo corresponde al último período del ciclo anterior.

Para determinar los porcentajes, se utiliza el Índice Provincial de Aranceles de Educación Privada (IPADEP), que contempla la evolución de los salarios docentes, el Índice de Precios al Consumidor de San Juan y el Coeficiente de Variación Salarial nacional.

La llegada del nuevo aumento coincide con los preparativos para el próximo ciclo lectivo, una etapa en la que las familias también deben afrontar los pagos de inscripción y otros gastos escolares.

Según la normativa provincial, la matrícula anual de los establecimientos comprendidos por el régimen no puede superar el equivalente a dos cuotas mensuales.

Qué deben tener en cuenta los padres

En San Juan, los colegios privados incorporados a la enseñanza oficial continúan sujetos al régimen de autorización provincial para modificar sus aranceles.

Las instituciones deben informar a las familias los aumentos habilitados y los nuevos valores de las cuotas. Por eso, los padres pueden solicitar a sus colegios el detalle del importe actualizado y el porcentaje aplicado.

Con el cuarto incremento de 2026, la educación privada suma una nueva presión sobre los presupuestos familiares, mientras se acerca el período de inscripciones y comienzan los preparativos económicos para el próximo año escolar.