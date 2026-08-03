Agosto será un mes determinante para Boca, que tendrá por delante una exigente seguidilla de partidos en distintos frentes. Con la pelea por el Torneo Clausura, los octavos de final de la Copa Sudamericana y un posible cruce por la Copa Argentina, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena podría llegar a disputar hasta nueve encuentros en apenas 31 días.

La maratón comenzó este domingo con el partido ante Newell’s, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura. Sin demasiado margen para el descanso, el Xeneize volverá a presentarse este miércoles 5 de agosto.

Ese día deberá completar el encuentro pendiente ante Estudiantes de La Plata, que se disputará en el estadio de Huracán. Apenas tres días después, el sábado 8, Boca volverá al mismo escenario para enfrentar a Vélez por el campeonato.

La Copa Sudamericana se mete en el calendario

La agenda continuará el martes 11 de agosto con el duelo de ida ante Recoleta de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Después, Boca regresará al Torneo Clausura para visitar a Platense el sábado 15. La seguidilla internacional tendrá su segundo capítulo apenas tres días más tarde, cuando el equipo vuelva a enfrentarse con Recoleta, esta vez como visitante, por la revancha de los octavos.

En la recta final del mes, el Xeneize tendrá otros dos compromisos por el campeonato. El domingo 23 de agosto visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda, mientras que cerrará el mes en La Bombonera ante Lanús, el sábado 29.

Un partido más que puede sumarse

A todos estos encuentros podría agregarse un compromiso por la Copa Argentina.

Boca debe enfrentar a Vélez por esa competencia y el partido tendría como sede la ciudad de Rosario. La fecha y el horario todavía no fueron confirmados, pero el encuentro sería programado entre las fechas 6 y 7 del Torneo Clausura.

De concretarse, Boca tendrá un total de nueve partidos durante agosto, con apenas pocos días de recuperación entre algunos de ellos.

El calendario de Boca en agosto

Miércoles 5: Boca vs. Estudiantes — Torneo Clausura.

Sábado 8: Boca vs. Vélez — Torneo Clausura.

Martes 11: Boca vs. Recoleta — Copa Sudamericana, ida.

Sábado 15: Platense vs. Boca — Torneo Clausura.

Martes 18: Recoleta vs. Boca — Copa Sudamericana, vuelta.

Domingo 23: Racing vs. Boca — Torneo Clausura.

A confirmar: Boca vs. Vélez — Copa Argentina.

Sábado 29: Boca vs. Lanús — Torneo Clausura.

Con este panorama, agosto aparece como un mes clave para Boca, que deberá administrar el desgaste físico y sostener resultados mientras avanza simultáneamente en sus objetivos nacionales e internacionales.