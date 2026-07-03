Más de 100 cursos, estudiantes de distintos departamentos de San Juan y un mismo objetivo: llegar al gran premio. Con ese balance, UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE va cerrando su primera etapa de competencia, dejando una huella que fue mucho más allá de las preguntas y respuestas. Para sus conductores, Mari Leiva y Lito, la palabra que mejor resume estos primeros meses es una combinación de sorpresa y compañerismo, dos valores que, aseguran, terminaron marcando la identidad del ciclo.

Luego de semanas de competencia, ambos coinciden en que el crecimiento del programa superó las expectativas. La convocatoria, impulsada por la posibilidad de ganar el viaje de egresados junto a Travel Rock, reunió a más de un centenar de cursos y mostró una realidad que sorprendió incluso a quienes estuvieron frente a cámara.

"Cierro esta primera etapa con muchas ansias de ver lo que viene. Han pasado equipos de todo tipo y eso me genera mucha expectativa", contó Mari Leiva. La conductora aseguró que uno de los aspectos que más la emocionó fue descubrir el potencial de los estudiantes. "Muchos llegaron con vergüenza, pero terminaron mostrando habilidades, talentos y una inteligencia enorme. Hay chicos que solo necesitan un impulso para animarse", expresó.

La dupla se mostró contenta y conforme por el resultado de la primera etapa.

Para ella, uno de los mayores logros del programa fue observar cómo la competencia fortaleció los vínculos dentro de los propios cursos. "Había grupos que quizás no eran tan unidos y este objetivo en común, con el viaje como premio y todos los desafíos, terminó acercándolos. Eso es muy lindo de ver", sostuvo.

Además, destacó el clima que se generó entre escuelas rivales. "Al finalizar cada programa se saludaban, se hacían amigos y había mucha empatía. Eso habla muy bien de los chicos de hoy".

Del otro lado, Lito también hizo un balance positivo. En lo personal, reconoció que la experiencia significó un desafío profesional. "Estoy muy contento porque aprendí a conducir un programa y eso ya es un crecimiento enorme para mí", explicó.

Respecto al desarrollo de UPD, afirmó que el impacto del ciclo lo sorprendió desde el primer momento. "La repercusión fue muy grande y eso me pone feliz. El premio era atractivo, pero lo que terminó destacándose fue todo lo que se generó alrededor del programa", señaló.

Entre los recuerdos que deja esta primera etapa, resaltó el compromiso de los estudiantes y de toda la comunidad educativa. "Me sorprendió el compañerismo de los chicos, el apoyo de los docentes, los directivos y las familias. No era solamente competir; también era aprender, prepararse y fortalecerse como grupo".

Para Lito, otra de las claves estuvo en el juego limpio. "Los equipos se deseaban suerte entre sí y entendían que la competencia también era una oportunidad para aprender y animarse a mostrar lo que saben".

Con la primera etapa ya casi finalizada y más de 100 cursos que pasaron por el estudio, UPD Unidos por el Desafío comienza a mirar hacia la siguiente instancia, la segunda etapa.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.