Los consejos de Ángel de Brito para tener una cocina amplia y moderna

El periodista Angel de Brito compartió con sus seguidores un proyecto personal que lo aleja de los escándalos televisivos para sumergirlo en el diseño de interiores. Tras finalizar la remodelación integral de su hogar, el conductor detalló los cambios en su canal de YouTube. Al referirse a su renovada cocina, el comunicador expresó que "Este espacio resume perfectamente el concepto original, circulación, integración y amplitud".

La transformación del ambiente destaca por su estilo moderno, con mobiliario de madera MDF en gris sombra y una mesada de mármol blanco con vetas grises. En el centro se ubica una isla rodeada por sillas de mimbre y madera que brindan calidez al lugar. De Brito confesó que "Hoy, por primera vez, les voy a mostrar un mundo que me apasiona y es el de transformar espacios".

En cuanto al equipamiento, eligió un horno eléctrico empotrado, un anafe a gas y un lavavajillas que ofrece siete programas de lavado. También integró el lavarropas al mobiliario para optimizar la funcionalidad. Un detalle arquitectónico sorprendente es la puerta oculta que lleva al toilet, la cual queda mimetizada con la pared. El periodista sugirió a su audiencia que "Si lo estás por hacer vos, podés tomar ideas para un ambiente o para el total de tu casa. Es un mundo increíble que tiene miles de detalles".

Este proceso demandó meses de dedicación. El conductor reflexionó sobre el esfuerzo detrás de la obra al decir que "Desde afuera, mostrar el resultado parece fácil. Lo difícil es mostrar todo el proceso, porque detrás de cada espacio suele haber cansancio, dudas y mucho trabajo invisible".

Para De Brito, esta nueva faceta "Representa algo distinto, algo que tenía ganas de mostrar y que me gustó toda la vida, que es la decoración y la remodelación, y desconectarme de lo que hago todo el tiempo. Me saca del trabajo diario".