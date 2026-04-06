En el marco del operativo por Semana Santa, la Policía de San Juan realizó un total de 235 actas de infracción en controles de tránsito realizados en rutas y zonas turísticas de toda la provincia. Según informó a DIARIO HUARPE el comisario mayor Ricardo Díaz, jefe de la División 7 de Tránsito, del total de infracciones 89 vehículos fueron radiados, lo que refleja la magnitud de las irregularidades detectadas.

Alcoholemia y conductas peligrosas, las más frecuentes

Uno de los principales focos de preocupación fueron los casos de alcoholemia. Del total de actas, 21 correspondieron a infracciones al artículo 23, vinculadas al consumo de alcohol al volante.

En Barreal, uno de los destinos más concurridos, se registraron 14 infracciones, en su mayoría por alcoholemia. Además, se detectaron casos de camionetas que trasladaban menores en la caja, una práctica riesgosa.

Un escenario similar se dio sobre la Ruta 141, camino a la Difunta Correa, donde también se labraron 14 actas, de las cuales 12 fueron por consumo de alcohol.

Un caso extremo en Caucete

Entre los controles, se destacó un caso de alcoholemia elevada en Caucete: una motocicleta marca Yamaha arrojó 1,81 g/l de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido de 0,20 para este tipo de vehículos.

Un balance con un hecho trágico

Por otra parte, durante el fin de semana largo, los operativos se mantuvieron activos en distintos puntos estratégicos de entrada a la provincia por el regreso del fin de semana largo, con momentos en los que hubo más de 10 controles simultáneos, destacando que el tránsito fue intenso durante toda la jornada.

El único saldo fatal se registró en Media Agua, donde una mujer oriunda de Mendoza falleció tras un choque con un camión.

Pese a este hecho, desde la Policía destacaron que el operativo permitió detectar y sancionar conductas de riesgo, en un contexto de alta circulación vehicular en toda la provincia.