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Policiales > Saldo del operativo

Los controles policiales en San Juan dejaron 248 infracciones, la mayoría por alcoholemia

Los operativos se realizaron desde el viernes hasta el domingo. Según el balance policial, las actas aumentaron durante el sábado y disminuyeron el domingo.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Los controles de tránsito del fin de semana dejaron 248 actas de infracción y 48 vehículos radiados. (Archivo)

Los operativos de tránsito realizados en San Juan durante el fin de semana dejaron un saldo de 248 actas de infracción y 48 vehículos radiados. Según informó a DIARIO HUARPE el Subjefe de la Policía de San Juan Pablo Torres, la mayoría de las faltas detectadas estuvieron relacionadas con casos de alcoholemia.

El balance comprendió los controles efectuados desde el viernes hasta el domingo. Durante esas jornadas, los agentes registraron un incremento de las infracciones el viernes y una cifra que prácticamente duplicó la del día anterior durante el sábado.

En tanto, el domingo se produjo una disminución de las actas, luego de los festejos por el Día de la Madre.

La alcoholemia, entre las principales faltas

Al ser consultado por los motivos de las infracciones, el vocero policial señaló que la mayoría estuvo vinculada con la alcoholemia. Sin embargo, no precisó cuántas actas correspondieron específicamente a conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol.

En total, los procedimientos derivaron en 248 actas y el retiro de circulación de 48 vehículos durante los tres días de controles.

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