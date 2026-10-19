Los operativos de tránsito realizados en San Juan durante el fin de semana dejaron un saldo de 248 actas de infracción y 48 vehículos radiados. Según informó a DIARIO HUARPE el Subjefe de la Policía de San Juan Pablo Torres, la mayoría de las faltas detectadas estuvieron relacionadas con casos de alcoholemia.

El balance comprendió los controles efectuados desde el viernes hasta el domingo. Durante esas jornadas, los agentes registraron un incremento de las infracciones el viernes y una cifra que prácticamente duplicó la del día anterior durante el sábado.

En tanto, el domingo se produjo una disminución de las actas, luego de los festejos por el Día de la Madre.

La alcoholemia, entre las principales faltas

Al ser consultado por los motivos de las infracciones, el vocero policial señaló que la mayoría estuvo vinculada con la alcoholemia. Sin embargo, no precisó cuántas actas correspondieron específicamente a conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol.

En total, los procedimientos derivaron en 248 actas y el retiro de circulación de 48 vehículos durante los tres días de controles.