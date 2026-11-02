Argentina XV confirmó una lista de 27 jugadores para enfrentar a Inglaterra A en un amistoso internacional que se disputará el viernes 6 de noviembre en la ciudad de Bath. Entre los convocados se encuentran Bautista Bernasconi y Matías Medrano, quienes cuentan con experiencia en Los Pumas.

El seleccionado conducido por Álvaro Galindo completó cuatro días de concentración en Hindú Club y luego emprendió el viaje hacia Gran Bretaña. El encuentro comenzará a las 16:45, hora argentina, y se jugará en el Recreation Ground.

Los convocados de Argentina XV

La nómina incluye jugadores que se desempeñan en clubes de Europa y del rugby argentino, con representantes de distintas uniones provinciales. También aparecen nombres con recorrido en el seleccionado mayor, como Pedro Delgado, Benjamín Grondona y Santiago Pernas.

El plantel está integrado por Bautista Bernasconi, Diego Correa, Nicolás D’Amorim, Pedro Delgado, Galo Fernández, Rodrigo Fernández Criado, Agustín Fraga, Gael Galván, Benjamín Grondona, Francisco Lusarreta, Juan Segundo Martín Montilla, Matías Medrano, Enzo Ocampo, Benjamín Ordiz, Matías Osadczuk, Mateo Pasquini, Juan Penoucos, Juan Cruz Pérez Rachel, Santiago Pernas, Franco Rossetto, Agustín Sarelli, Federico Serpa, Francisco Sluga, Alejo Sugasti, Nicolás Viola, Juan Manuel Vivas y Tobías Wade.

La mirada del entrenador

Galindo valoró el trabajo realizado durante la concentración y destacó la renovación que atraviesa el equipo. El entrenador señaló que contar con jugadores que ya se conocen y tienen rodaje internacional resulta importante para afrontar el compromiso ante Inglaterra A.