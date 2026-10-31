Los cortes de calles y rutas para el domingo en San Juan por el Ironman Full

Los organizadores y las autoridades locales presentaron el esquema de circulación del tránsito para la competencia Ironman Full que se disputará este domingo 1 de noviembre en San Juan. El operativo vial afectará diversas calles y rutas principales con restricciones vehiculares en diferentes zonas para resguardar la seguridad de deportistas y vecinos durante toda la jornada.

La rotonda de calle Las Moras registrará una circulación vehicular restringida a partir de las 8 de la mañana. Además la Ruta 60 con dirección a Ullum sufrirá el corte de tránsito desde las 8 por lo que se recomienda utilizar Avenida Ignacio de la Roza hasta Zonda como alternativa para circular por esa zona.

En el departamento Chimbas la avenida Costanera mantendrá la restricción del tránsito vehicular entre las 8 y las 17:30. De igual manera la calle Centenario tendrá cortes fijados desde la altura de calle Salta hasta llegar a la Ruta 40 Norte mientras los automovilistas se desplacen por ese trayecto durante la mañana.

Para el desplazamiento hacia el departamento Albardón los conductores podrán transitar utilizando únicamente un carril y la colectora de la Ruta 40 Norte. Respecto al anillo externo de la Circunvalación la restricción vehicular regirá entre las 12 y las 19 desde la calle Tucumán hasta la salida de la calle Urquiza.

El Conector Sur en su sector Este permitirá la circulación normal hasta las 14. Sin embargo en el tramo comprendido desde la Circunvalación hasta la Estación de Trasbordo de RedTulum se interrumpirá el paso del tránsito desde las 12 hasta las 18 con la coordinación constante de efectivos policiales.

La Avenida Libertador sufrirá una restricción vehicular a partir de las 14 desde la calle Urquiza hasta la calle Sarmiento. Asimismo en la Ruta 40 Sur a la altura de Calle 11 estará presente el personal de Gendarmería Nacional derivando a los vehículos hacia la calle Alfonso XIII y por la calle Mendoza.

En los alrededores del Parque de Mayo que abarcan las calles Las Heras España 25 de Mayo y Cortínez se establecerá una zona restringida desde las 15 permitiendo únicamente el acceso peatonal para todas las personas que quieran acercarse a presenciar el desarrollo del gran evento deportivo de este domingo.