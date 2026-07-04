Los cuatro cambios que piensa Scaloni para enfrentar a Egipto en el Mundial

El camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026 continúa con la mira puesta en el cruce eliminatorio frente a Egipto. El equipo nacional busca dejar atrás el ajustado triunfo por tres a dos ante Cabo Verde y definir la formación definitiva para el encuentro del próximo martes.

Debido a una fuerte tormenta, la práctica programada para el sábado debió suspenderse, lo que trasladó las definiciones tácticas más importantes al entrenamiento a puertas cerradas de este domingo, previo al viaje hacia la ciudad de Atlanta.

Aunque el entrenador considera que la base utilizada en la fase anterior es la ideal, se estima que podría realizar un máximo de tres modificaciones, preferentemente una por línea.

En el sector ofensivo, la incógnita principal radica en quién será el acompañante de Lionel Messi en el ataque. Lautaro Martínez fue titular en el último partido tras haber marcado frente a Jordania, lo que significó su primer tanto en copas del mundo. Por otro lado, Julián Álvarez busca recuperar su ritmo futbolístico habitual luego de una lesión de tobillo sufrida antes del inicio del certamen.

En la zona defensiva, Nicolás Tagliafico cuenta con posibilidades de regresar a la titularidad en lugar de Facundo Medina. El zaguero devenido en marcador de punta terminó el último compromiso con un calambre, lo que abre la puerta al retorno del jugador que fue titular durante casi todo el ciclo de Scaloni.

Asimismo, el mediocampo presenta opciones para ganar mayor fluidez en el juego. Leandro Paredes y Nicolás González asoman como las alternativas principales para reemplazar a Thiago Almada, quien fue sustituido a los 18 minutos del segundo tiempo en el duelo anterior.

Si Paredes ingresa al once inicial, se ubicaría como eje central del mediocampo, permitiendo que Alexis Mac Allister juegue en una posición más adelantada y cercana al área rival. En caso de que la opción elegida sea González, el esquema táctico se mantendría similar al actual pero con una mayor verticalidad por las bandas.

El cuerpo técnico nacional evaluará el estado físico de los 26 convocados durante las próximas 48 horas para confirmar si mantiene la estructura que viene de ganar o introduce estas variantes para intentar recuperar el brillo futbolístico.