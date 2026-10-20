Los cuatro pantalones que son tendencia en Argentina para este verano

El verano europeo de junio a agosto de dos mil veintiséis marca la pauta de lo que se imponen en la Argentina para la temporada estival. La clave elegida en Europa es el lujo relajado, con telas ligeras, gran frescura y siluetas que van desde la estética noventera hasta la sastrería fluida. Los cuatro pantalones protagonistas de esta tendencia traen opciones renovadas para sumar al guardarropa.

Regreso del pantalón capri

Prenda estrella que vuelve directo de las décadas de los noventa y dos mil.

Se presenta con corte por debajo de la rodilla o a media pantorrilla para sustituir a los jeans ajustados.

Disponible en siluetas ajustadas o bien holgadas.

Diseñado en tonos neutros como negro, beige y marfil, o con estampados de cuadros vichy.

Se combina con sandalias planas tipo mules, chinelas o tacos finos, junto a tops ceñidos o camisas masculinas abiertas.

Bermudas de sastrería

Ocupan el lugar del short tradicional dentro del vestuario urbano.

Diseñadas con tiro alto, pinzas frontales y un largo impecable a la altura de la rodilla.

Brindan una propuesta estructurada y fresca, adecuada para jornadas laborales con altas temperaturas.

Se usan con chalecos sastreros estilo top, camisas de lino o blazers livianos para armar outfits monocolor.

Pantalones de lino y wide leg

Expresión máxima del lujo silencioso que desplaza por completo a los jeans pesados.

Modelos anchos de tiro alto elaborados en lino, mezclas ligeras o satén.

Paleta de colores en tonos tierra, manteca, verde oliva, crudo y blanco puro.

Se busca equilibrar volúmenes al acompañar la prenda inferior holgada con musculosas ribbed, tops lenceros o bodis al cuerpo.

White denim relajado