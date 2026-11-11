Los cuatro pasos que dejó el papa León XIV para construir una Argentina mejor

En su última misa en la Argentina, el papa León XIV dejó una propuesta para el pueblo argentino basada en cuatro pasos que consideró fundamentales para renovar la vida personal y comunitaria. Desde la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el Pontífice tomó como referencia el recorrido que se vive en cada celebración eucarística y lo presentó como un camino para afrontar las dificultades, recuperar la esperanza y fortalecer los vínculos sociales.

"Con el corazón agradecido por tantos dones que Dios ha derramado sobre este país, quisiera en esta ocasión proponerles un itinerario, que es el mismo que vivimos en la celebración de cada Eucaristía", expresó. Luego enumeró las cuatro etapas: reconciliación, iluminación por medio de la Palabra de Dios, comunión y envío a la misión.

La propuesta estuvo vinculada con la lectura del Evangelio sobre María al pie de la cruz. León XIV recordó el momento en que Jesús le encomienda a su madre al discípulo amado y le pide a este que la reciba como madre. A partir de esa escena, destacó que María recibió una nueva misión y acogió a toda la humanidad en su corazón maternal.

1. Reconciliación para construir un futuro nuevo

El primer paso planteado por el Papa fue la reconciliación. En ese tramo de la homilía, reconoció las situaciones de sufrimiento que atraviesan muchas personas y familias, entre ellas las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares.

León XIV relacionó esas experiencias con el dolor de María al pie de la cruz y sostuvo que, incluso en los momentos más difíciles, es posible recibir la gracia de Dios para iniciar procesos de perdón y reconstrucción.

"Seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor", convocó. También señaló que la reconciliación no debe limitarse a las relaciones personales, sino que tiene que alcanzar la historia y el presente de la sociedad.

"Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra", afirmó.

2. La Palabra de Dios como guía en los momentos de incertidumbre

El segundo paso fue la iluminación a través de las Escrituras. Para explicarlo, el Pontífice recordó el episodio de los discípulos de Emaús, que caminaban tristes y desalentados hasta que Jesús resucitado se acercó, les explicó las Escrituras y compartió la cena con ellos.

A partir de esa experiencia, planteó que las personas también atraviesan momentos de cansancio, frustración y desorientación en los que necesitan encontrar una guía.

"Nos sentimos cansados, defraudados, desorientados. Necesitamos una brújula, una guía. La tenemos en la Sagrada Escritura. Dejémonos iluminar por ella2, expresó.

En ese sentido, definió a la Palabra de Dios como una referencia para orientar las decisiones y el camino de los creyentes: "La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino".

3. Comunión para compartir y construir una comunidad

El tercer paso estuvo centrado en la comunión, entendida como la posibilidad de formar parte de una comunidad en la que todos tengan un lugar. León XIV recordó que la mesa de Cristo está abierta a todos, especialmente a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En su mensaje mencionó a los pobres, los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, y remarcó que la Eucaristía, como sacramento de unidad, enseña a compartir y fortalece la pertenencia a una comunidad.

"La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad, a compartir gratuitamente los dones recibidos, a ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos", sostuvo.

El Papa también advirtió que la fe no puede convertirse en una experiencia individual ni servir para desentenderse de las necesidades ajenas. Por el contrario, debe traducirse en acciones concretas de solidaridad.

Para ilustrar esa idea, mencionó al padre que madruga para llevar el pan a su casa, a la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las noches de hospital y al amigo que comparte su tiempo con quien lo necesita. "No se trata de hacer grandes cosas sino de permanecer fieles junto al Señor", explicó.

4. El envío a la misión para anunciar el Evangelio

El cuarto y último paso fue el envío a la misión, que tiene lugar al finalizar cada celebración eucarística. León XIV convocó a los fieles a llevar el mensaje cristiano a la vida cotidiana y anunciar el Evangelio mediante las palabras y las obras.

"Vayan y anuncien, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien", expresó.

En ese momento, el Pontífice dirigió un mensaje concreto al país: «Argentina, levántate y camina». Luego retomó una enseñanza de San Agustín para sintetizar el sentido de su convocatoria: "Ama y haz lo que quieras".

"Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor", agregó, antes de señalar que de la raíz de la caridad "no puede brotar sino el bien".

Una oración a la Virgen de Luján para acompañar al pueblo argentino

El cierre de la homilía estuvo dedicado a Nuestra Señora de Luján. León XIV recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, día de la fiesta de la Virgen, y expresó que también quería cobijarse bajo su manto, como los millones de argentinos que llegan hasta su santuario para pedir protección.

En su oración, le pidió que guiara su misión apostólica y acompañara al pueblo argentino en su camino. "Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad", manifestó.

Finalmente, encomendó a la Virgen el impulso para que los argentinos continúen recorriendo caminos de reconciliación, comunión y misión, iluminados por la Palabra de Jesucristo.