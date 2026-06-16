La Selección Argentina comenzará este martes su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia y tendrá como árbitro a un viejo conocido de la Albiceleste: Szymon Marciniak. El juez polaco, considerado uno de los mejores del mundo en la actualidad, volverá a estar en un partido del conjunto nacional luego de haber dirigido la histórica final de Qatar 2022 ante Francia.

Nacido en Plock, Polonia, hace 45 años, Marciniak tuvo un recorrido poco habitual antes de llegar a la élite del arbitraje. Durante su infancia y adolescencia se destacó en el ciclismo, disciplina en la que llegó a competir en exigentes pruebas de más de 100 kilómetros. Más tarde intentó abrirse camino como futbolista en el Wisla Plock, aunque sin éxito.

Su vínculo con el arbitraje comenzó en 2002 y su crecimiento fue meteórico. En 2011 ingresó al listado internacional de FIFA y apenas tres años después debutó en la UEFA Champions League. Desde entonces construyó una carrera marcada por designaciones de alto perfil en Europa y el mundo.

Marciniak participó en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Con la Selección Argentina acumula antecedentes importantes: dirigió el empate 1-1 frente a Islandia en el debut mundialista de Rusia, encuentro en el que Lionel Messi falló un penal; estuvo presente en el triunfo 2-1 sobre Australia por los octavos de final de Qatar y fue el encargado de impartir justicia en la inolvidable final ante Francia que terminó con la consagración argentina en los penales.

Su trayectoria también incluye finales continentales y europeas, entre ellas la definición de la UEFA Champions League 2022/23. Sin embargo, no estuvo exento de polémicas. En 2023 quedó en el centro de la escena por participar de un acto organizado por un dirigente vinculado a un partido de extrema derecha en Polonia, situación que generó cuestionamientos y puso en duda una importante designación internacional.

Más recientemente, su actuación en una semifinal de Champions League entre Inter y Barcelona también fue motivo de debate, especialmente por un penal sancionado sobre Lautaro Martínez que despertó fuertes reclamos del conjunto español.

Con experiencia en los escenarios más exigentes del fútbol mundial, Marciniak tendrá ahora la responsabilidad de conducir el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026, un partido que concentrará la atención de millones de hinchas en todo el planeta.

Martes, 16 de junio 2026 - Grupo J, Fecha 1

22:00 - Argentina vs Argelia - Kansas City Stadium

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Árbitro asistente 1: Tomasz Listkiewicz (Polonia)

Árbitro asistente 2: Adam Kupsik (Polonia)

Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

Árbitro asistente de reserva: Isaac Trevis (Nueva Zelanda)