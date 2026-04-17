Dos jóvenes de 23 y 25 años terminaron tras las rejas luego de protagonizar una seguidilla de delitos que incluyó el robo de una motocicleta, un violento arrebato y amenazas de muerte con un arma de fuego. El operativo, que requirió de un cerrojo policial por parte del Comando Radioeléctrico Sur y la Motorizada N° 2, culminó con una detención cinematográfica en el interior del Barrio La Estación, en Rawson.

Todo comenzó minutos después de las 22 horas, en la zona de la Subcomisaría Buenaventura Luna. Los delincuentes, identificados como Balmaceda Mamani y un joven de apellido Reyes, sustrajeron una moto Appia 150 c.c. que estaba en el fondo de una vivienda con las llaves puestas. Con el vehículo en su poder, se dirigieron hacia Rivadavia, donde el raid se volvió más violento.

Arrebato y persecución

En Villa San Juan, los sujetos interceptaron a una mujer que llegaba a su casa. Tras forcejear y arrojarla al suelo, le sustrajeron un monedero con $150.000 y documentación. El hijo de la damnificada comenzó a perseguirlos en un vehículo particular hasta que los delincuentes abandonaron la moto en las inmediaciones de Villa Hipódromo para continuar la fuga a pie.

Sin embargo, el raid no terminó allí. Cerca de las 23 horas, en Villa Novoa, intentaron robarle el celular a una vecina que regaba su jardín. Uno de los delincuentes llamó la atención por llevar un yeso en su mano, con el cual empuñaba un revólver. Al no poder concretar el robo porque la mujer arrojó el teléfono dentro de su casa, amenazaron de muerte a otro vecino que intentó detenerlos.

Captura por los techos

La Policía logró localizar a los sospechosos ingresando al Barrio La Estación, una zona que se tornó hostil ante la presencia de los uniformados. Los malvivientes intentaron escapar saltando por los techos de las viviendas. El primer sujeto fue capturado rápidamente, mientras que el joven del yeso fue interceptado en el living de una casa tras arrojar el arma en el camino.

Personal de Criminalística intervino en el lugar y, tras las pericias correspondientes, determinó que el revólver utilizado para amedrentar a las víctimas era de utilería. Pese a la agresividad de algunos vecinos que intentaron entorpecer el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar la moto, los cascos y el arma de juguete.

Bajo la supervisión del ayudante fiscal Mario Quiroga, los detenidos quedaron a disposición de UFI Flagrancia por los delitos de hurto simple, robo arrebato, robo agravado y amenazas en concurso real.