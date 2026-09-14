Los detalles del caso de la agente herida de bala en una comisaría de La Bebida

Una agente de la Policía de San Juan resultó herida este lunes tras un disparo accidental ocurrido dentro de la Comisaría 34ª, ubicada en La Bebida, departamento Rivadavia. Por el hecho quedó detenido el agente Cristian Exequiel Albarracín, mientras que la víctima fue identificada como Mariana Sol Jofre.

Según informó la Unidad Fiscal Delitos Especiales, el hecho ocurrió aproximadamente a las 10 horas, cuando Jofre llegó a la dependencia policial junto a Albarracín luego de haber sido comisionados por un requerimiento. Ambos se encontraban junto a otros tres compañeros en la sala principal de la comisaría.

El disparo dentro de la dependencia

De acuerdo con la información oficial, mientras se encontraban en la sala principal, Albarracín tomó su arma reglamentaria, una pistola Bersa TPR9. En ese momento se escapó un disparo que impactó sobre la espalda de Jofre, quien se encontraba sentada en una silla.

Luego del disparo, los testigos presenciales dieron aviso al servicio de emergencias 107. La agente fue trasladada posteriormente al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención médica.

Secuestraron el arma y un celular

Tras lo ocurrido, personal de Criminalística, de la Brigada de Delitos Especiales y del D8 se presentó en la Comisaría 34ª para realizar las medidas correspondientes. Las actuaciones fueron desarrolladas bajo la directiva del fiscal y del fiscal coordinador en turno.

Durante la inspección ocular realizada por personal de Criminalística se procedió al secuestro del arma reglamentaria utilizada por Albarracín. También fue secuestrado el teléfono celular del agente detenido.

La investigación quedó en manos de la Justicia

Además, se realizó un acta de toma de muestra con el objetivo de llevar adelante posteriormente una absorción atómica. Tras las primeras medidas investigativas, Albarracín quedó alojado en la Comisaría 38ª.

La causa fue caratulada como actuaciones investigativas por presuntas lesiones culposas, contempladas en el artículo 94 del Código Penal. La investigación está a cargo del Fiscal Coordinador Roberto Ginsberg, el fiscal del caso Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Facundo Romero.

Por parte de la Policía, las tareas estuvieron a cargo de Maximiliano Molina, responsable del personal policial de la División Delitos Especiales. La Justicia continúa con las medidas para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo dentro de la dependencia policial.