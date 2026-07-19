La Selección argentina ya tiene definida la indumentaria con la que buscará defender el título del mundo frente a España. Como sucede en cada partido de la Copa del Mundo, la camiseta que utilizará el equipo de Lionel Scaloni contará con detalles exclusivos preparados especialmente para la final del Mundial 2026.

La FIFA determinó que la Albiceleste jugará con su tradicional camiseta celeste y blanca, acompañada por shorts blancos y medias blancas, la misma combinación que utilizó durante los encuentros frente a Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza. Los arqueros, por su parte, vestirán un uniforme completamente verde.

La inscripción exclusiva de la final

Uno de los detalles más distintivos estará ubicado debajo del escudo de la Asociación del Fútbol Argentino. Allí aparecerá la tradicional inscripción conmemorativa de cada encuentro mundialista, conocida como matchday.

Para esta final, la leyenda será:

"SPAIN VS ARGENTINA, 19 JULY 2026, NEW YORK NEW JERSEY".

Como ejemplo, el parche del Matchday ante Jordania (foto: EFE)

La camiseta también lucirá en la manga izquierda el parche de la campaña "FOOTBALL UNITES the World" ("El fútbol une al mundo"), una iniciativa impulsada por la FIFA que ya estuvo presente durante el Mundial de Qatar 2022.

En la manga derecha se ubicará el parche oficial del Mundial 2026, mientras que en el centro del pecho continuará el distintivo que acredita a la Argentina como vigente campeona del mundo.

Los parches exclusivos de Messi y Dibu

Como ocurrió durante todo el torneo, Lionel Messi volverá a utilizar una camiseta única.

El capitán argentino llevará el parche "Legacy", un reconocimiento reservado para los futbolistas que disputan su sexto Mundial, además de una insignia especial que homenajea los dos Balones de Oro que obtuvo en las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Qatar 2022.

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez lucirá un distintivo exclusivo en homenaje al Guante de Oro conquistado en Qatar 2022.

La FIFA también mantiene vigente el parche "Debut", destinado a los jugadores que disputan sus primeros minutos en una Copa del Mundo. Sin embargo, todos los futbolistas de campo de la Selección argentina ya tuvieron participación durante el torneo, por lo que únicamente Gerónimo Rulli o Juan Musso podrían utilizarlo en caso de ingresar durante la final.

La ilusión de una cuarta estrella

Más allá de los detalles estéticos y conmemorativos, la camiseta podría adquirir un valor histórico. Si Argentina derrota a España en el MetLife Stadium, conquistará su cuarto Mundial y, desde su próximo partido oficial, sumará una cuarta estrella sobre el escudo, símbolo de una nueva consagración en la máxima cita del fútbol.