Los detalles más íntimos del casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Tras seis años de relación, Julieta Prandi y Emanuel Ortega formalizaron su vínculo este martes 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro. El noviazgo, que comenzó en pandemia allá por el 2020, se afianzó con el paso del tiempo. El artista acompañó a la conductora en sus etapas más complejas, cuando ella enfrentó el juicio oral contra su exmarido Claudio Contardi, persona que terminó condenada a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

La modelo y el músico lograron ensamblar sus familias con la bendición de sus allegados. Emanuel Ortega tiene dos hijos, India y Bautista, fruto de su matrimonio anterior con Ana Paula Dutil. Con el deseo de mantener el evento en la más absoluta privacidad, la pareja notificó a sus amigos y familiares el día anterior al trámite formal.

Debido a la falta de anticipación, a diversos allegados les resultó imposible coordinar sus agendas para asistir. Entre las presencias destacadas estuvieron Palito Ortega, Evangelina Salazar y la hermana de la novia, Natalia Prandi. Luego de la ceremonia civil y el tradicional festejo con lluvia de arroz, el grupo de invitados se trasladó al restó Malloy’s de San Isidro para celebrar con un almuerzo.

La noticia del matrimonio salió a la luz mediante una primicia del programa LAM. En ese espacio, Ángel de Brito comentó que "los dos prefirieron mantener todo en el más absoluto de los secretos al punto tal que algunos familiares y compañeros de trabajo se enteraron de la buena nueva por los medios".

La información fue ratificada en el ciclo Intrusos, donde la periodista Marcela Tauro expresó que "ella se pidió el día en la radio pero nadie sabía el motivo. Fernando Burlando, abogado de Julieta, tampoco estaba al tanto".