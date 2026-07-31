Dos dibujos realizados por niños de entre 3 y 5 años se convirtieron en una de las pruebas que analiza la Justicia en la investigación contra el sacerdote Alejandro Nicola, denunciado por presuntos abusos sexuales en un jardín de un colegio parroquial de Villa Carlos Paz, Córdoba.

Las ilustraciones fueron incorporadas al expediente que lleva adelante la fiscal Jorgelina Gómez y cobraron notoriedad pública luego de que las familias decidieran difundirlas tras la reaparición del religioso durante una misa en la Catedral de Córdoba.

Uno de los dibujos pertenece a un niño que actualmente cursa primer grado. Según contó su madre, la imagen fue encontrada en un cuaderno escolar del año pasado, pese a que la actividad propuesta por la docente no tenía relación con ese dibujo.

La mujer explicó que su hijo tardó casi un año en poder hablar sobre lo que presuntamente había ocurrido cuando asistía a la sala de 5 años. Además, aseguró que durante ese tiempo sufrió mutismo, llanto constante, miedo, pesadillas y pérdida del control de esfínteres, síntomas que la familia no lograba comprender.

El segundo dibujo fue realizado por una niña de apenas tres años. De acuerdo con el relato de su madre, la menor le explicó que una figura oscura representaba "el diablo", que estaba junto a Dios y que, si hablaba, la haría desaparecer. Posteriormente, siempre según la denuncia, la pequeña identificó al sacerdote como la persona a la que hacía referencia.

La madre afirmó que su hija comenzó a sufrir ataques de pánico, temblores, miedo permanente e incontinencia, secuelas que continúan pese al tratamiento psicológico.

Los dibujos de los niños fueron incorporados como prueba judicial en la investigación contra un sacerdote por presuntos abusos sexuales. (Gentileza)

Actualmente, la investigación reúne entre ocho y nueve denuncias contra Alejandro Nicola por presuntos hechos ocurridos mientras se desempeñaba como sacerdote en la institución educativa. Aunque todavía no fue imputado, este viernes debía realizarse pericias psicológicas y psiquiátricas ordenadas por la Fiscalía, pero fueron postergadas debido a un paro de trabajadores judiciales.

La difusión de los dibujos coincidió con la participación pública de Nicola en una misa celebrada el último fin de semana en la Catedral de Córdoba. La situación provocó indignación entre las familias denunciantes, que cuestionaron que el sacerdote continúe participando de actividades religiosas mientras la investigación sigue en curso.

El expediente permanece bajo secreto de sumario y la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades en la causa.