Los dos cambios que tiene en mente Scaloni para enfrentar a Suiza

La Selección Argentina encara el tramo final de su preparación para los cuartos de final del Mundial 2026. Tras la victoria frente a Egipto, el plantel nacional entrenó en un clima de serenidad y risas que contrasta con la tensión vivida en el último encuentro. Lionel Scaloni tiene en mente mantener la estructura principal de la formación, aunque evalúa uno o dos modificaciones puntuales en el equipo inicial que saldrá a la cancha.

La delegación argentina lidera las estadísticas de goles y precisión en pases de la competencia. No obstante, el entrenador analiza el rendimiento del lateral derecho y el centrodelantero.

Nahuel Molina pelea el puesto con Gonzalo Montiel, mientras que Julián Álvarez compite por la titularidad con Lautaro Martínez. Pese a estar en desventaja hasta los 80 minutos del cruce anterior, el ingreso de Martínez fue determinante para asegurar la clasificación.

Scaloni argumentó en conferencia de prensa que "el equipo dominó el partido desde el juego y generó chances concretas de gol". Bajo esta premisa, el técnico buscará corregir los desajustes defensivos y la falta de definición observada en los octavos de final. En la zona central del campo, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister se perfilan para iniciar el juego nuevamente.

El defensor Cristian Romero estará disponible tras superar una fatiga muscular que no reviste gravedad. Argentina vestirá su tradicional camiseta celeste y blanca con pantalones blancos para enfrentar al conjunto europeo. El arbitraje estará a cargo del portugués Joao Pinheiro en un duelo donde el grupo buscará sostener su vigencia tras haber cedido el liderazgo del ranking FIFA.