Los dos jóvenes de la Selección Argentina que sorprendieron a Mac Allister

Alexis Mac Allister, mediocampista de Liverpool y uno de los nuevos referentes de la Selección Argentina, reveló quiénes son los dos jóvenes que más lo sorprendieron en las últimas convocatorias del equipo nacional. El campeón del mundo destacó a Leonel Flores, delantero de Boca de 19 años, y a Agustín Giay, lateral de Palmeiras, en pleno proceso de recambio.

El volante aseguró sobre el atacante xeneize que "causó una muy buena impresión en los entrenamientos" y "en los partidos que jugó, aunque haya jugado poco". La joya irrumpió esta temporada, explotó bajo la conducción del DT Vasco Arruabarrena y Lionel Scaloni lo citó para sumar minutos en los tres últimos amistosos disputados ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

El entrenador no llevará a Flores ni a Milton Delgado a los amistosos ante Uruguay y Costa Rica para que puedan jugar la semifinal de la Copa Argentina con Banfield el 14 de noviembre en Mendoza. Por otra parte, el jugador de la Premier League también remarcó la labor de Giay al afirmar que "es un jugador que lo ha hecho muy bien y ha demostrado en los entrenamientos el nivel que puede dar".

El mediocampista dejó fuera de la lista de sorpresas a Nico Paz porque estuvo en la última Copa del Mundo y afirmó que "todos sabemos lo que puede dar". Para finalizar, el ex Argentinos Juniors reflexionó sobre el momento del combinado nacional al señalar que "estamos en buenas manos, pero siempre hay que priorizar al equipo y entender que, hoy por hoy, el mejor del mundo no está más, entonces como equipo tenemos que hacernos fuertes”.