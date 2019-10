Pampita y Roberto García Moritán están viviendo su rumance muy intensamente y a solo dos meses de ponerse de novios, sarán el “sí, quiero”. La ceremonia será el 22 de noviembre y el festejo se realizará en el Palacio Sans Souci solo para selectos invitados.

Y entre todos los preparativos de la boda, hay uno que corre por cuenta de sus amigas íntimas y es nada menos que la despedida de soltera.

Es por eso que Barby Franco, una de las panelistas de Pampita Online, que se emite por el canal KZO, entró bailando al estudio y lanzó “¡Si! ¡La despedida de soltera!” a lo que la futura esposa de Moritán atinó a decir: “Qué miedo!”

“¡No sabés lo que es ese chat! Somos como cuarenta minas”, replicó Barby y ahí Pampita lanzó la primera advertencia: “No van a ir con celulares, lo que pasa ahí, queda ahí”

Y luego sentenció: “No me traigan nada, strippers no quiero, eso no”. La novia de Fernando Burlando le dio el ok y le adelantó: “Pero va a estar muy divertido y de la mano de Puli Demaría vamos a explotar todo”.

La entrada Los dos requisitos indiscutibles de Pampita para su despedida de soltera se publicó primero en GENTE.