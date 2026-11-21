A pesar del esquema de pagos electrónicos y el movimiento masivo de la primera noche en el predio ferial, el relevamiento del móvil de DIARIO HUARPE detectó problemas de conectividad que obligaron a varios comerciantes a apoyarse en el efectivo para sostener las ventas en la Fiesta Nacional del Sol 2026.

Entre puesteros gastronómicos y emprendedores, las fallas o la inestabilidad de la red y de los medios de cobro electrónicos dejaron en evidencia el contraste entre la agilidad que buscaba el público y las trabas técnicas del arranque.

En el sector gastronómico, Mica, de Francesco Food Truck, contó que tuvieron "un poco de complicaciones al principio por los Wi-Fi, pero bueno, gracias a Dios lo pudimos solucionar", y al ser consultada sobre qué se le recomendaba a quien quería acercarse al puesto fue directa: "Que traigan efectivo, es lo principal". El planteo cobró peso en un puesto enfocado en la rapidez para cenar y seguir disfrutando de la programación, donde el equipo buscó ordenar el cobro y la atención para evitar demoras ante la alta demanda de la jornada.

El mismo cuello de botella apareció en los puestos de emprendedores relevados por el móvil, donde la afluencia de gente superó los pronósticos iniciales de la primera noche.

Gabriela Vega, responsable de Las Mulatas, explicó que el movimiento de público era excelente, pero advirtió que las fallas de conexión afectaron las operaciones digitales: "Nos hemos perdido un par de ventas porque no hay internet en todo el predio", señaló al referirse a la dificultad para cobrar a través de billeteras virtuales cuando la gente no contaba con otra alternativa a mano.

También en el sector de emprendedores, Daniel, vendedor de esferas 3D giratorias, coincidió en que había "un montón" de movimiento y ventas funcionando muy bien, aunque mencionó que enfrentaron "un inconveniente con el internet" por la cantidad de personas reunidas en el predio. Así, el relevamiento del móvil dejó como postal de la primera noche que, frente a los baches de red y las trabas en los cobros electrónicos o con posnet, el dinero en efectivo terminó resultando decisivo para no frenar el ritmo comercial de la fiesta.