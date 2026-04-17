Con apenas dos fechas disputadas en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, los equipos argentinos ya empiezan a mirar de reojo el tablero de puntuaciones. No solo está en juego la gloria continental que se definirá en noviembre en Montevideo, sino también los pasajes para el Mundial de Clubes 2029, el ambicioso certamen de la FIFA que reúne a los mejores del planeta.

Para esta edición, se espera que la Conmebol mantenga el criterio de seis cupos: cuatro para los campeones de las ediciones 2026, 2027 y 2028 (sumado al ganador de 2025), y dos plazas adicionales por ranking. Aquí es donde la regularidad se vuelve vital para los clubes de nuestro país que no logren alzar el trofeo.

El sistema de puntos

La calculadora de la Conmebol es estricta. El ranking se construye exclusivamente con los resultados obtenidos en la Copa Libertadores, dejando fuera cualquier unidad sumada en la Copa Sudamericana. El sistema otorga 3 puntos por cada victoria, 1 punto por cada empate y 3 puntos extra por cada instancia superada en el torneo.

El "techo" por país y la ventaja argentina

Una regla fundamental que ya permitió a River y Boca meterse en la edición 2025 es el límite de dos equipos por país, a menos que se trate de múltiples campeones de una misma nacionalidad.

Si los equipos brasileños continúan dominando los títulos, como ocurrió en el ciclo anterior con Palmeiras, Flamengo y Fluminense, las plazas por ranking se abren inevitablemente para el resto de las federaciones. Esto posiciona a los equipos argentinos con mejores rendimientos históricos y actuales como los principales candidatos a ocupar esos lugares privilegiados por puntos acumulados.

De esta manera, cada partido ganado en esta fase de grupos de 2026 no solo vale tres puntos para avanzar a octavos, sino que es un ladrillo más en la construcción del sueño de estar presente en la cita máxima de clubes en 2029.

Así está el Ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029