Los estadounidenses creían que Messi jugaba para ellos por estar en la MLS

La cobertura televisiva del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay por la fecha FIFA generó una repercusión inesperada en las plataformas digitales. En el marco de la Copa del Mundo, una señal de televisión de Norteamérica incluyó una placa informativa para aclarar la situación deportiva del capitán argentino ante el público local.

El mensaje proyectado en la pantalla establecía que "Lionel Messi no jugará para Estados Unidos esta noche. Aunque es jugador del Inter Miami, su selección es Argentina y no es elegible para jugar con Estados Unidos".

Esta aclaración surgió como consecuencia del impacto que produjo el desembarco del futbolista en la liga estadounidense, lo que generó un interés masivo pero también ciertas confusiones entre nuevos espectadores.

La imagen se viralizó de forma inmediata y provocó diversas opiniones entre los aficionados al fútbol de diferentes países. Mientras algunos usuarios tomaron la explicación con humor y crearon memes, otros manifestaron sorpresa ante la necesidad de aclarar un dato que se considera evidente en el ámbito deportivo internacional.

El fenómeno social vinculado a la presencia del jugador en el Inter Miami transformó la dinámica del deporte en la región. Este hecho puntual del 18 de junio de 2026 demuestra cómo la figura del referente argentino continúa siendo el principal eje de conversación, incluso en aspectos relacionados con las reglas de representación nacional en los torneos oficiales.