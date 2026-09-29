Los estudiantes del Central Universitario que eligieron involucrarse y cuidar el ambiente

El proyecto Creando Acciones Solidarias del Colegio Central Universitario reúne actualmente a 18 estudiantes. La docente Fernanda García explicó a DIARIO HUARPE que el grupo fue reactivado hace pocos meses y espera sumar más jóvenes desde marzo del próximo año.

Los alumnos participan voluntariamente de los talleres de extensión. “Los mueve su curiosidad, sus intereses y sus deseos”, explicó García sobre las razones que llevan a los estudiantes a acercarse al proyecto.

La mirada de los estudiantes

Ramiro Flumiani, alumno de segundo año, forma parte del CAS desde hace dos o tres meses. “Los que estamos incluidos acá somos alumnos, profesores y etcétera y los demás que se quieren sumar también a esta recolección”, contó.

Camila Trigo, de cuarto año, lleva varios años participando del proyecto. Al explicar qué se recolectará durante la campaña, señaló que se trata de “aquellos residuos que funcionan a base de corriente eléctrica o pilas”.

Una motivación ambiental

Trigo también explicó qué la llevó a continuar dentro del CAS. “Más que nada las ganas de ayudar a la ecología y que siempre se contribuya, aunque sea con las pequeñas acciones desde acá de la escuela y tratar de incentivar a los demás también”, expresó.

Micaela Díaz, de cuarto año y con cuatro años de participación en el proyecto, también habló sobre la importancia de separar las pilas. “Las pilas son muy contaminantes, o sea, se separan de manera distinta”, explicó.

Una campaña abierta

El Central Universitario será punto de recepción de residuos eléctricos y electrónicos este sábado 3 de octubre, de 8.30 a 15.30. La actividad busca que los aparatos domiciliarios en desuso tengan un tratamiento adecuado y no sean mezclados con los residuos comunes.

La campaña recibirá equipos pequeños y medianos, con un máximo de 50 kilos por unidad. No se aceptarán electrodomésticos grandes y las impresoras deberán entregarse sin tóner ni cartuchos.

Una invitación

Fernanda García invitó a los estudiantes que todavía no participan a acercarse al colegio. “Puede participar este sábado ayudándonos en la campaña o ya comenzar el año que viene, desde principio de año”, señaló.

La jornada se desarrollará durante este sábado y contará con la participación de los integrantes del CAS. Los materiales recolectados serán trasladados al Parque de Tecnologías Ambientales para su tratamiento y disposición.