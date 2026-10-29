Los famosos a favor y en contra de Wanda Nara por filtrar información

El conflicto mediático se desató cuando Nora Colosimo lanzó un enigmático sugiriendo un acercamiento entre Josefina "La China" Ansa y Pablo Migliore. La situación salpicó a las familias y encendió los pasillos de MasterChef generando fuertes repercusiones entre todos los participantes del certamen.

Mientras la periodista expresó públicamente su furia para defender su honor familiar, sus propios compañeros salieron a opinar sobre la desmedida reacción. Edith Hermida cuestionó el enojo de su compañera y le restó dramatismo a la información errónea difundida por la madre de la conductora.

Edith Hermida dijo que "la China se enojó, nada que ver. No existe ese shippeo, los dos están en pareja y nada que ver. La China se lo podría tomar con un poquito de humor, se lo tomó re mal. La mamá de Wanda está aprendiendo a ser panelista, necesita un tiempo y hay que perdonárselo. Dio una información incorrecta, tampoco es tan grave, no es la Corte Suprema" sobre la polémica.

Para profundizar su punto, la periodista dio detalles y le envió un mensaje a su colega al asegurar que "fui a la fiesta, a Pablo Migliore lo persiguen todo el tiempo, pero no la China, otras. China, bajá un cambio, no seas tan exagerada de enojarte tanto. Tampoco fue tan grave. Yo ya se lo dije, es compañera mía, no es amiga".

Por su parte, Julieta Nair Calvo adoptó una postura más comprensiva ante el malestar de su compañera aunque cuestionó la ligereza con la que Nora lanzó la versión. La actriz reflexionó que "estaba un poco enojada la China, entiendo que no es verdad, no sé por qué se rumoreaba eso. Si sucede algo así tenés que consultar con la fuente, todos tienen nuestros teléfonos. La China me contó que no le gustó; cuando tenés familia y dicen algo que no es cierto no está bueno. Conociendo a la China puede ser que le haya dicho algo a Wanda".

Para cerrar las repercusiones, Grego Rossello buscó despegar de manera definitiva a Wanda Nara de las acciones de su madre para respaldar la buena convivencia. El influencer destacó que "sé que la China no la pasó bien, pero entiende que es algo que tiene que ver con la mamá de Wanda y no con Wanda. Separó eso; Wanda es muy generosa con nosotros, la madre es una mujer independiente que puede decir lo que quiera. La banco a la China y sé que Wanda no tuvo nada que ver".

Con posturas tan encontradas entre quienes empatizan con el enojo de Ansa y quienes exigen humor, la armonía en el programa parece haber quedado en la cuerda floja. Las grabaciones continúan y resta saber si lograrán superar este fuerte escándalo para mantener la paz.