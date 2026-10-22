Los famosos de MasterChef revelaron el odio que le tienen a Maru Botana

Marta Fort, Maru Botana, Donato de Santis, Mike Amigorena y Dolli Irigoyen quedaron envueltos en una fuerte polémica dentro del programa MasterChef Celebrity tras la forma en que la cocinera prueba las comidas frente a la cámara. La jurado se defendió al decir que no necesita comer demasiado para dar un veredicto, pero las opiniones entre los concursantes provocaron un gran revuelo mediático.

La influencer Marta Fort habló sobre el tema en SQP: “Si ella cree en sus dotes de chef que no tiene que probar la comida, mientras que dé una devolución y no esté errada…”. Sin embargo, terminó revelando que el chat del grupo es un conventillo total y expuso la interna: “La otra vez vi un comentario que decía: 'Probó la ensalada y opinó de la tortilla'”.

Por su parte, Donato de Santis salió a respaldar a su compañera argumentando que cada chef posee su propio estilo y que las devoluciones siempre son subjetivas. A la par, el actor Mike Amigorena prefirió tomarse el asunto con risas y remarcó las diferencias entre los jurados: “Germán se manda un cucharón cada vez que prueba. Entiendo que vos tengas que probar así, no me da matarla a Maru, me río. A Dolli hay que decirle que pare para que quede para el otro jurado”.

Finalmente, la propia cocinera Dolli Irigoyen eligió ser más picante cuando le preguntaron sobre la polémica de su colega en el certamen de cocina y lanzó: “Te lo dejo a tu criterio”. De esta manera, el conflicto sumó nuevos episodios mientras el público de la televisión sigue atento a cada veredicto del programa.