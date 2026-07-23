Los famosos extranjeros que están en la "lista anti Argentina"

La culminación del Mundial 2026 dejó un saldo de tensiones que excedieron el campo de juego. Una serie de figuras internacionales de la actuación y la música fueron señaladas por participar en una red de mensajes coordinados contra la Selección Argentina y sus referentes. Según informes recientes, esta dinámica incluyó la difusión de datos falsos y narrativas de odio que se intensificaron tras la final disputada contra España.

Entre las voces más críticas destacó el actor Samuel L. Jackson, quien instó a un boicot deportivo mediante un mensaje público. El artista estadounidense manifestó: "Estimada comunidad negra... Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista". En la misma línea, agregó que "Si eres una persona negra alentando a Argentina, esto es lo que representas para mí".

Por su parte, el comediante Eric André utilizó sus plataformas para lanzar insultos directos hacia el país. En sus publicaciones expresó: "Me alegro de que estos racistas pedazos de mierda perdieran en un maldito escenario internacional. ¡Que te jodan, Argentina, malditos escondedores de nazis! ¡Eres casi tan racista como mi pais! Tu soborno de 300 millones de dólares te dio el segundo lugar".

Además, cuestionó la composición demográfica y la historia nacional al decir: "Perdedor, vete a la mierda. ¿Cómo está tu etnoestado blanco? ¿Sigues contento de haber diezmado a la población indigena y asesinado y erradicado población negra? ¿Está tu aburrido país solo para blancos lleno de crimen, violencia, corrupción y fracaso económico? ¡Claro que si! Sin gente negra y morena no tienes nada. Ni música. Ni comida. Ni creatividad. Ni espíritu. Ni alma. Y una maldita medalla de plata que a nadie le importa una mierda. ¡Que te jodan, racistas nazis chupapollas! ATENTAMENTE, Eric 'no un maldito mono' André".

La política estadounidense también se hizo eco de estas acusaciones. La legisladora Jasmine Crockett calificó el apoyo a la selección española como un "rally del supremacismo blanco" y sentenció que "También existe una historia de racismo en lo que respecta a Argentina".

Desde el ámbito europeo, el actor Javier Bardem puso en duda la integridad de los jugadores argentinos al afirmar que "Esta Selección (España) es un ejemplo para millones de niños que han aprendido cómo se gana UNA FINAL jugando LIMPIO". Bardem también sostuvo en entrevistas que el país "apoya el genocidio en Gaza".

Otras celebridades como Kazu Makino lanzaron ataques personales contra los deportistas. La cantante japonesa cuestionó: "Si son así de violentos y cínicos frente al mundo, ¿cómo son cuando nadie los está mirando? ¿Cómo tratan a sus mujeres e hijos? ¿Lo pensaron alguna vez? Estoy hablando del equipo argentino".

A estas declaraciones se sumaron gestos de figuras como Pedro Pascal, quien dio apoyo a contenidos que tildaban de racistas a los ciudadanos argentinos, y Rosalía. La cantante española compartió un video con el mensaje "cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas", lo que generó pedidos de cancelación de sus 11 shows previstos en Buenos Aires.

Un caso diferente fue el de Niall Horan, quien se disculpó tras reaccionar positivamente a una publicación que reclamaba la soberanía española sobre las Malvinas. El cantante argumentó que se trató de un "error honesto" y aclaró "no haberse dado cuenta". En su descargo oficial indicó: "Error honesto. De verdad, ni siquiera me di cuenta de que había dado like al post y ni siquiera recuerdo haberlo visto. No tengo más que amor por Argentina y todos mis fans allí".

Previamente, su club de seguidores había emitido un comunicado señalando que "Viendo que las cosas van de mal a peor, nos vemos con la obligación, como argentinas, de hablar de la ola de odio masiva que nos está llegando como país y como ciudadanos a raíz de las mentiras que se inventaron en torno al Mundial". También añadieron que "De corazón esperamos que haya sido un error, porque es un tema que como argentinos nos afecta más allá de un mundial".

La campaña incluyó el uso de inteligencia artificial por parte de Patti Smith, quien definió a los jugadores españoles como "los buenos", y de Tyrese Gibson para difundir datos históricos alterados sobre el año 1770. Sin embargo, relevamientos internacionales como el de U.S. News Racial Equity 2024 sitúan a Argentina en el puesto 20 de 89 naciones en equidad racial, liderando los índices positivos dentro de América Latina.