Los famosos invitados al casamiento de Tini y De Paul y los que quedaron fuera

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul programada para el 19 de diciembre en el predio Dock Haras de Exaltación de la Cruz genera una enorme expectativa por su lista de asistentes. Entre los invitados confirmados se encuentra Fran Stoessel, hermano de la cantante, con quien el futbolista mantiene una relación cercana.

Al respecto se detalló que "Fran y Rodrigo de Paul mantienen además un vínculo comercial, ya que comparten negocios y emprendimientos gastronómicos". En el círculo íntimo también figuran Lizardo Ponce, María Becerra y La Joaqui, mientras que por el lado del jugador se espera a Lionel Messi junto a Antonela Roccuzzo y posiblemente a David y Victoria Beckham.

Un lugar destacado ocuparán Oriana Sabatini y Paulo Dybala, ya que "La pareja, que también celebró su boda en ese lugar, fue testigo de un momento clave en la relación de Tini y de Paul: durante la fiesta de Sabatini y Dybala, ambos se reencontraron y se los vio juntos por primera vez tras la separación".

Susana Giménez es otra de las figuras aseguradas, mientras que la presencia de Alejandro Sanz es incierta "Porque él cumple el 18 de diciembre, lo que me contaban las fans es que él el 18 de diciembre cumple años, entonces siempre lo pasa en Europa, de vacaciones".

El evento no está libre de conflictos familiares, principalmente con Alejandro Stoessel. Se reveló que "la relación se habría enfriado por diferencias en la administración de los ingresos de Tini y por la compra de una casa junto a de Paul, operación que el padre no habría avalado". En contraste, su madre Mariana Muzlera dio señales de acercamiento en redes sociales.

En cuanto a los excluidos, Marcelo Tinelli encabeza la lista negra y ante la consulta sobre su invitación se remarcó que "Obvio que no". Tampoco estará Cande Molfese debido a que "Cuando fue lo de Cami Homs y Tini, ella se mostró cercana a Cami". Finalmente, Emilia Mernes y Duki quedarían fuera porque "Fue heavy lo del quilombo con ella".