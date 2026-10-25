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Los famosos que estuvieron en el festejo de cumpleaños de Charly García
POR REDACCIÓN
Charly García celebró sus 75 años este viernes 23 de octubre rodeado de amigos y familiares, en un festejo íntimo que reunió a figuras como Beto Casella, Graciela Borges, Mariana Fabbiani, Ricardo Mollo, Rosario Ortega, Joaquín Levinton, Fito Páez, Agustín Soy Rada Aristarán y Carlos Vives. El artista, uno de los máximos íconos del rock argentino, vivió una jornada especial para agasajar su vida y su enorme legado cultural.
Durante el encuentro, el popular músico sopló las velitas sobre una gran torta rectangular de color negro, decorada con detalles en rojo y la inscripción "Charly 75" en referencia a su nuevo aniversario. La reunión permitió que distintos referentes del espectáculo y de la música nacional e internacional se acercaran para acompañarlo en este evento tan destacado de su agenda personal.
El emblemático lugar elegido por el artista para la reunión fue La Fábrica, la histórica casa y estudio de grabación que forma parte de su trayecto creativo. En esa mítica propiedad el referente vivió, ensayó y dio vida a álbumes trascendentales como Filosofía barata y zapatos de goma, Say No More, La hija de la lágrima, El Aguante, Influencia y Rock and Roll Yo.
De este modo, el referente del rock festejó su cumpleaños en una locación estrechamente ligada a su memoria personal y artística. Con la presencia de sus seres queridos más cercanos, el ícono argentino reafirmó el impacto de una trayectoria que sigue marcando a varias generaciones de seguidores dentro de la cultura musical.