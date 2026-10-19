Los famosos que fueron infieles y se separaron, pero terminaron casándose

Claudio El Turco García y Mariela Prieto celebraron su casamiento el sábado 17 de octubre en el Palacio D'Or Eventos, ubicado en la localidad de Parque Leloir. La pareja dio el sí tras superar una dura crisis ocurrida durante 2026 y luego de compartir más de 30 años de relación. La historia de amor que incluye a su hijo Yamil sumó así un nuevo capítulo inolvidable rodeado de familiares y amigos.

Las imágenes y videos registraron instantes de profunda complicidad en los que los novios caminaron tomados de la mano, se abrazaron y sellaron la ceremonia con un apasionado beso ante el aplauso de todos. Entre los invitados estuvieron Solange Abraham, Campanita, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Christian Sancho, Celeste Muriega y El Polaco, quienes disfrutaron del festejo de principio a fin junto a los recién casados.

Para la velada, Mariela Prieto impactó con un vestido blanco corte princesa, corsé con escote corazón, bordados con pedrería, encajes florales en la falda de tul, velo traslúcido, peinado lacio y collar brillante. En tanto, Claudio El Turco García eligió un traje oscuro con textura, camisa blanca, moño negro y un arreglo floral en la solapa para completar una jornada repleta de romance y postales únicas.