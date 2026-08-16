Los famosos que quedaron fuera del casamiento de Tini Stoessel y De Paul

El 19 de diciembre de 2026 es la fecha elegida por Tini Stoessel y Rodrigo De Paul para celebrar su unión matrimonial. El evento tendrá lugar en el predio Dok Haras, situado en Exaltación de la Cruz. Según la información trascendida, la lista de asistentes incluye a personalidades como Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, además de artistas como María Becerra, Nicki Nicole y La Joaqui. También se espera la presencia de figuras como Susana Giménez, Kun Agüero y compañeros de la selección nacional como Leandro Paredes y Nicolás Otamendi.

Sin embargo, la celebración cuenta con ausencias llamativas debido a conflictos internos. Los padres de la cantante, Alejandro Stoessel y Mariana Muslera, no formarían parte de la jornada. Tampoco asistirían Camila Homs ni Marcelo Tinelli. Por su parte, Lizardo Ponce manifestó que todavía no recibió su invitación, mientras que la presencia de David y Victoria Beckham permanece en duda.

Los protagonistas y su entorno expresaron su entusiasmo por este paso legal. Roberto De Paul, padre del futbolista, elogió a su nuera al afirmar que "Es un 10". En sus redes sociales, la artista compartió el proceso de organización y aseguró que "El sueño empezó a hacerse realidad" y que este momento "Me tiene tan feliz". El propio Rodrigo De Paul se sumó a las declaraciones públicas al confesar que "Sueño con ese día".