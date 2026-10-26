Los famosos que se conocieron hace 20 años, la dejó por otra y ahora se reconciliaron

La historia de amor que une a Carla Conte y a Ezequiel Corbo resulta verdaderamente sorprendente tras veinte años de conocidos. Se conocieron cerca del dos mil cinco cuando ella iniciaba en televisión y buscaba un representante laboral confiable.

Trabajaron juntos durante una década manteniendo una relación estrictamente profesional que ella misma definió alguna vez como un matrimonio sin sexo. Tras separarse de Guillermo Brutto intentaron un romance que fracasó cuando él la dejó por otra persona.

Pasaron muchos años distanciados hasta que un problema de salud de Ezequiel Corbo propició el reencuentro y la sanación del vínculo. Ambos solteros volvieron a cruzarse de casualidad en un boliche donde revivieron la vieja química pendiente.

La conductora Carla Conte blanqueó el romance en marzo del dos mil veinticinco y asegura que hoy vive un momento de gran felicidad. En una nota reciente con Ciudad Magazine expresó que su historia actual es un verdadero flash para ambos.

Ella recordó que en sus años iniciales trabajando juntos él jamás la miró con intenciones románticas pese a compartir múltiples eventos. Depositaba absoluta confianza laboral en sus decisiones y jamás imaginó este presente afectivo que hoy disfrutan plenamente.

Sobre la posibilidad de pasar por el registro civil Carla Conte bromeó con la idea de festejar una boda a bordo de un barco. Aunque él ya tiene experiencia matrimonial ella asegura que aceptaría casarse sin dudarlo porque lo ama profundamente.