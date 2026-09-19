Los famosos y futbolistas que quedaron fuera del casamiento de Tini

Nuevas revelaciones sobre el próximo casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a generar cruces alrededor de la nómina de asistentes al evento. Tras la difusión de una nómina previa por parte de Pilar Smith en LAM, Yanina Latorre desmintió de forma contundente la asistencia de tres reconocidos nombres del ambiente musical.

La polémica sobre la lista surgió luego de que Smith asegurara la presencia de Emilia Mernes y Duki en la celebración. “Me lo confirman allegados a Tini, que también me contaron que está enojada con el tema de la filtración de la invitación”, señaló la panelista, al tiempo que remarcó sobre la relación entre las cantantes: “Se amigaron”. En dicho reporte también se había incluido a Shakira dentro de los presentes.

Sin embargo, Latorre descalificó esa información al aire de SQP y dio de baja las tres presencias de forma categórica. “Me lo negaron. No va Shakira, no va Emilia Mernes, no va Duki. Es mentira, no están invitados, no se amigó Tini con ellos”, cito para descartar cualquier reconciliación o llamado a los artistas.

A la hora de detallar quiénes sí formarán parte de la fiesta, la panelista brindó precisión sobre los convocados y aclaró el criterio de elección de la pareja. “Si me dijeron Chris Martin, que cantó con ella. Hoy me dijeron: ‘No agarren la lista de Spotify para ver quién cantó con ella’. No todo el mundo que laburó con Tini es amigo. Maria Becerra va, Lali Espósito está invitada, Nicki Nicole está invitada, (Paulo) Dybala está invitado, Messi está invitado y ya confirmó”, indicó sobre el listado de personalidades.

Respecto al volumen de las convocatorias emitidas hasta el momento, precisó las limitaciones logísticas que condicionan la llegada de varios deportistas. “Mandaron pocas invitaciones, no mandaron a todo el mundo”, acotó y prosiguió con los nombres confirmados: “(Leandro) Paredes está invitado. Hay muchos jugadores de Europa que les va a costar ir, porque al 19 de diciembre todavía no terminó la liga. En Estados Unidos sí, por eso Leo confirmó, lo mismo que los que están acá”, remarcó.

Para concluir el panorama sobre el evento, la comunicadora enfatizó que la celebración mantendrá un perfil reducido en cuanto a la presencia de celebridades. “Me dijeron que no va a haber tantos famosos… No me la nombraron a Susana, pero ni por sí ni por no. Los famosos que van es porque son amigos, no va a haber un muestrario de famosos porque sí. Hay jugadores de la Selección, pero no todos, solamente los amigos”, cerró.