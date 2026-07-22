La polémica que envuelve a Rosalía tras compartir en TikTok un video de Mía Khalifa con un mensaje que muchos interpretaron como una burla hacia la Selección argentina sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, la comunidad de seguidores Motomamis Argentina publicó un comunicado para despegarse de la situación y pedir respeto en medio de las críticas.

La controversia comenzó cuando la artista española reposteó un video de la ex actriz de cine para adultos, quien celebraba la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 utilizando la canción "La Perla", perteneciente al último disco de Rosalía.

El mensaje que acompañaba la publicación —"Cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas"— fue interpretado por muchos usuarios como una provocación hacia la Selección argentina y desató una fuerte reacción en redes sociales.

El video aparecía entre los videos reposteados de Rosalía. (Foto: captura TikTok/rosalia)

El comunicado de los fans

Frente a la creciente repercusión, la comunidad Motomamis Argentina, integrada por seguidores de la cantante, difundió un comunicado para aclarar que no tiene ningún vínculo con las decisiones de la artista.

"Como muchos de ustedes, estamos al tanto de lo ocurrido sobre el repost de Rosalía en TikTok. Entendemos el enojo, la tristeza y la decepción que generó en gran parte de la comunidad argentina, especialmente por el contexto y por el vínculo de cariño que siempre existió entre la artista y el público argentino", expresaron.

Además, remarcaron que se trata de un espacio creado por fanáticos y no forman parte del equipo oficial de Rosalía.

"No tenemos conocimiento de las acciones que realiza", señalaron.

En el mismo texto también hicieron un llamado a mantener el respeto durante el debate.

"Podemos tener opiniones diferentes sobre lo sucedido, pero creemos que ninguna justifica los ataques, las agresiones o el hostigamiento hacia otras personas", afirmaron.

Por último, recordaron el afecto que la cantante recibió históricamente del público argentino y pidieron atravesar la situación "desde el diálogo y no desde el odio".

El comunicado del fans club de Rosalía (Foto: captura Instagram/motomamis.arg)

Crece la tensión antes de los recitales

La controversia se produjo a pocos días del inicio de la serie de conciertos que Rosalía tiene programados en el Arena de Buenos Aires, donde se presentará los 1, 2, 4 y 6 de agosto.

En las redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de usuarios que reclamaron la devolución del dinero de las entradas e impulsaron campañas para cancelar los recitales.

Ante la repercusión, la cantante eliminó el repost de su cuenta de TikTok y publicó un mensaje en sus redes sociales para explicar lo sucedido.

Rosalía aseguró que compartió el video únicamente porque utilizaba una de sus canciones y que nunca leyó el texto que acompañaba la publicación.

"Le di compartir porque sonaba 'La Perla', ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió la artista junto a una bandera argentina.

Pese a las disculpas, la polémica continúa generando repercusiones entre sus seguidores, en la antesala de sus esperadas presentaciones en el país.