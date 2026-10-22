A poco más de dos meses de terminar el año, el calendario de feriados de Argentina todavía contempla varias fechas de descanso durante noviembre y diciembre. Habrá jornadas de alcance nacional y otras que se aplicarán únicamente en determinadas jurisdicciones, además de un día no laborable con fines turísticos.

Según el calendario, noviembre tendrá cuatro fechas relevantes, mientras que diciembre contará con tres jornadas para tener en cuenta al momento de planificar viajes, reuniones familiares o días de descanso.

Qué feriados quedan en noviembre de 2026

Durante noviembre habrá dos feriados nacionales y dos fechas especiales vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.

Los feriados del 10 y 11 de noviembre tendrán alcance territorial limitado y no se aplicarán en todo el país. Por eso, es importante revisar qué disposición corresponde a cada jurisdicción.

Cuáles son los feriados de diciembre

El último mes del año tendrá tres fechas importantes para organizar las actividades y los descansos de fin de año.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado nacional inamovible.

Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado nacional inamovible.

La diferencia entre un feriado y un día no laborable es importante. En los días no laborables, la decisión de otorgar descanso depende, en general, del empleador en el ámbito privado; en los feriados nacionales rigen las normas laborales específicas para esas jornadas.

Cuándo será el próximo fin de semana largo

El próximo fin de semana largo nacional será del sábado 7 al lunes 9 de noviembre, debido al feriado dispuesto por la visita papal.

En la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, el descanso podrá extenderse hasta el martes 10 de noviembre. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, la fecha especial prevista es el miércoles 11, por lo que el alcance del descanso dependerá de la jurisdicción y de la organización laboral de cada sector.

Con estas fechas, noviembre y diciembre ofrecerán las últimas oportunidades del año para organizar escapadas y planificar el cierre de 2026.