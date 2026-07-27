Los fuertes mensajes de argentinos contra la Rosalía: “Acá no te queremos”

La relación entre la cantante española y sus seguidores locales atraviesa un momento complejo tras la difusión de un video relacionado con la final del Mundial 2026. Rosalía compartió un contenido donde se realizaba una burla hacia el país, lo que generó una reacción inmediata en plataformas digitales.

Ante la magnitud del conflicto, la artista intentó aclarar lo sucedido mediante una publicación. En su descargo, explicó que “Le di compartir porque sonaba La Perla, mala mía. Perdón”. Además, buscó recomponer el vínculo con otro mensaje directo donde manifestó que “Solo tengo amor x Argentina”.

Sin embargo, las explicaciones no resultaron suficientes para gran parte de los usuarios, quienes inundaron su cuenta de Instagram con cuestionamientos severos. Entre los mensajes más repetidos se leyeron frases contundentes como “Que no vaya nadie al recital de esta” y “Ojalá que no vaya nadie a verte”. El malestar se extendió hacia la presencia de la catalana en territorio nacional, con comentarios que señalaron “No vengan acá a vivir de él si no les gusta” y la frase “Acá no te queremos”.

A pocos días de las presentaciones previstas para el uno, dos, cuatro y seis de agosto en el Movistar Arena, el foco se trasladó a la validez de los tickets adquiridos. En diversas publicaciones surgió el interrogante “¿Y si pedimos reintegro de las entradas en Argentina?”. Esta situación derivó en que muchos seguidores optaran por la reventa, publicando anuncios como “Vendo una entrada para Lux Tour Argentina” para las funciones de agosto.

A pesar de la ola de rechazo, un sector de la audiencia salió en defensa de la intérprete, sugiriendo que la respuesta colectiva fue exagerada. Una seguidora remarcó que “Ya se disculpó. También me molestó, pero es demasiado, la están matando con tantos comentarios”. Mientras el debate continúa, la expectativa crece en torno a cómo afectará este clima a los cuatro conciertos programados en Buenos Aires.