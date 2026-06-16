Los futbolistas argentinos que llevarán un parche especial y su significado

La indumentaria de la Selección Argentina en el Mundial 2026 presenta innovaciones visuales que van más allá del diseño tradicional. A través de un nuevo convenio con la empresa estadounidense Fanatics, la FIFA introdujo una serie de parches exclusivos en las mangas de las camisetas.

Estas insignias no solo tienen un propósito estético, sino que forman parte de una estrategia de marketing donde los logotipos estampados se retiran posteriormente para ser comercializados en tarjetas de colección que pueden alcanzar valores millonarios.

Dentro del plantel nacional, la distribución de estos parches sigue criterios específicos vinculados a los logros y la experiencia. El escudo del Mundial 2026 que lucirá el equipo de Lionel Scaloni será de color dorado, una distinción reservada únicamente para las siete naciones que han logrado el título mundial, grupo que Argentina integra junto a Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, España e Inglaterra.

Lionel Messi portará el denominado Parche Legacy, destinado a los futbolistas que alcanzan su participación en cinco mundiales. Esta distinción también la visten jugadores internacionales como Manuel Neuer, Luka Modric, Cristiano Ronaldo y Yuto Nagatomo. Por otro lado, Emiliano Martínez llevará en su manga el parche de Golden Glove en reconocimiento por haber sido elegido el mejor arquero durante la cita de 2022 en Qatar.

La renovación del equipo también queda reflejada en la indumentaria. Un total de 10 futbolistas argentinos utilizarán el parche de debutante durante su primer encuentro. En esta lista aparecen nombres como Juan Musso, Gerónimo Rulli, Valentín Barco, Marcos Senesi, Facundo Medina, José Manuel López, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Nico González y Gio Lo Celso.

Es importante destacar que jugadores como Lo Celso o Rulli lo portarán a pesar de haber integrado planteles en 2018 y 2022, ya que la regla establece que el parche corresponde a quienes no sumaron minutos en ediciones previas. Una vez utilizado, este distintivo no vuelve a lucirse en los siguientes partidos del torneo.