Los futbolistas que no aprovecharon su oportunidad en el debut mundialista

Argentina comenzó su camino en el Grupo J del Mundial 2026 con un triunfo por tres a cero frente a Argelia, pero el resultado positivo no garantiza la permanencia de todos los nombres en el once inicial. Lionel Scaloni y su grupo de trabajo observan de cerca el nivel individual para decidir la formación que enfrentará a Austria el próximo lunes.

A pesar del nivel estelar de Messi y de que no hubo jugadores reprobados en la goleada, la competencia interna podría generar cambios en el equipo titular. Entre los puntos a revisar se encuentran las actuaciones de Gonzalo Montiel, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

En el lateral derecho, Montiel comenzó el encuentro pero salió en el entretiempo. Su reemplazante, el ex Boca Nahuel Molina, mostró una evolución en el sector defensivo que lo perfila como candidato para ser titular en el siguiente compromiso. Por otro lado, la situación de Lautaro Martínez responde a una disputa física y táctica.

El delantero del Inter fue sustituido a los 10 minutos de la segunda parte en un contexto donde Julián Álvarez llega con lo justo tras un esguince de tobillo. El Toro sabe que debe aprovechar cada minuto para poner en una encrucijada al entrenador, ya que la pelea por ser el nueve será una constante en este torneo.

Thiago Almada también integra la lista de futbolistas bajo observación. Aunque tiene 25 años y fue figura en las Eliminatorias, su rendimiento ante los africanos no alcanzó la vara de sus presentaciones previas. La competencia interna se intensifica con el buen ingreso de Nicolás González y la temporada de Nicolás Paz en el Como de Italia. Mientras el equipo busca clasificarse a los 16avos de final, el cuerpo técnico evalúa las variantes para mantener el rendimiento.

Lionel Messi compartió sensaciones personales tras su emoción en el debut. El capitán afirmó que "Totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles" al referirse a su situación reciente. Además, al analizar su mentalidad competitiva, trazó una comparación con un ícono del tenis mundial al declarar que "Siempre quiero dar el máximo, somos parecidos" en relación a Rafael Nadal.

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, también dejó declaraciones sobre el protocolo en los partidos. El técnico manifestó que "Quizás en la final" cantará el himno de su seleccionado. Finalmente, el astro portugués Ronaldo se sumó a los elogios para el diez argentino al sentenciar que "Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte que Messi es el mejor de todos los tiempos".