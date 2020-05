Los futbolistas sanjuaninos juegan un partido diferente

El fútbol sanjuanino iba a comenzar justo el fin de semana donde se terminó suspendiendo todo por la cuarentena obligatoria, por lo tanto los jugadores se quedaron con las ganas de empezar a jugar y por lo consiguiente, eso trajo aparejado los problemas económicos en cada institución.

Después de más de dos meses de cuarentena y sin ingreso económico a los jugadores de los clubes sanjuaninos, surgió una muy buena idea por algunos jugadores de experiencia como es el caso de Rubén Ceballos y Daniel Garipe, que crearon un grupo de whatsapp con cuatro o cinco jugadores de cada institución de Primera División del fútbol sanjuanino, para recaudar alimentos para ayudar precisamente a jugadores que realmente lo necesiten.

El propio Rubén Ceballos le contó a DIARIO HUARPE que "Hay jugadores que no tenemos contratos profesionales y jugamos en el fútbol local que no tiene otro ingreso económico, hay otros tantos que si cuentan con otro trabajo por eso no se les hizo tan difícil. Pero esos jugadores que sólo viven del fútbol y que hace más de dos meses que no tienen ingresos, la idea es que nuestra ayuda le llegue a esos jugadores de cada institución", sostuvo Ceballos.

Este grupo de jugadores se hicieron llamar "Futbolistas Unidos", unidos por una sola causa, la de ayudar a sus propios colegas. Entre estos futbolistas aparece Germán Salla -exjugador de Trinidad- consiguió con su gestión el Club Los Ángeles, ubicado en calle Martín Güemes Sur 1327, allí se juntarán los días martes, jueves y viernes de 17 a 20 horas para recibir las donaciones, las cuales ya se están recibiendo en gran número.

Futbolistas Unidos dio a conocer una lista de 11 alimentos escenciales para entregar a los clubes, estos son: Harina, Fideos, Azúcar, Yerba, Porotos, Lentejas, Polenta, Sal, Aceite, Leche en polvo y Arroz. A esos alimentos se le pueden sumar todos los que vayan a donar los alimentos que ellos prefieran.

En esta movida también están involucrados jugadores del máximo nivel como Emmanuel Mas (Boca), Lucho González (Paranaense), Leonardo Ponzio (River), entro otros. La misma comenzó desde el martes 19 hasta el domingo 31 de mayo.