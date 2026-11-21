Hay sueños que llevan años de esfuerzo y que, cuando empiezan a cumplirse, despiertan otros todavía más grandes. Abigail Gutiérrez, conocida artísticamente como Abita, y William Heredia ganaron el concurso de versiones de Huellas de nuestra tierra, la canción oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Ahora tienen un nuevo deseo: cantarla en el escenario mayor de la celebración, frente a miles de sanjuaninos.

Durante una entrevista en el stand de GRUPO HUARPE, los músicos compartieron la emoción por el reconocimiento, recordaron los años que llevan buscando oportunidades y se animaron a expresar un sueño que los ilusiona.

"Hay un sueño que también quiero compartir con ella: que podamos cantar esta hermosa canción, nuestra versión, en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol", expresó William.

"¡Sería un golazo!", respondió Abita, entusiasmada con la posibilidad.

Pero la propuesta fue todavía más lejos. Los jóvenes imaginaron compartir ese momento con Andrés Cantos y Martina Flores, para interpretar las dos versiones de la canción en una misma presentación.

Entre risas, incluso hicieron un pedido a las autoridades de Cultura y Turismo: "Por favor, déjennos dos minutos y cuarenta segundos. Dos minutos y cuarenta segundos y nos vamos, no nos ven más".

Detrás del humor había un anhelo que ambos dejaron en claro: tener la oportunidad de mostrar su talento en uno de los escenarios más importantes de San Juan.

Años tocando puertas para encontrar una oportunidad

Abita, oriunda de Santa Lucía, y William, de Rawson, llevan tiempo desarrollando sus carreras como solistas. Aunque ya tenían ganas de trabajar juntos, fue la convocatoria de la Fiesta Nacional del Sol la que finalmente les permitió concretar esa colaboración.

"Los dos queríamos hacer algo juntos hace bastante tiempo, así que esta fue una oportunidad y le mandamos con todo", contaron durante la entrevista.

Su versión de Huellas de nuestra tierra combinó pop contemporáneo con influencias del gospel y resultó elegida como la ganadora del concurso impulsado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que les otorgó la posibilidad de presentarse en el escenario del Paseo Federal.

Sin embargo, detrás de la alegría también apareció una reflexión sobre las dificultades que atraviesan muchos músicos para encontrar espacios.

"Llevamos años acá, tocando puertas, esperando nuestra oportunidad. Gracias a esta convocatoria pudimos mostrarles lo que tenemos para ofrecer artísticamente", expresaron.

Y dejaron un pedido que fue más allá de sus propias carreras: "Sigan haciendo convocatorias de este tipo, porque hay muchos artistas con unas voces increíbles que solamente necesitan un escenario".

La emoción de escucharse en la Fiesta del Sol

El reconocimiento todavía parece difícil de asimilar para Abita. Durante la entrevista, la cantante confesó que sigue sorprendida por todo lo que está viviendo.

"El hecho de ser canción oficial yo todavía no lo proceso. Estamos acá hablando y todavía creo que no caigo. Voy a caer en mi casa, capaz ahí llore, vomite, todo", contó entre risas.

William también compartió la emoción que sintió cuando comenzó a escuchar su voz en los medios.

"Esta mañana, antes de vivir esta hermosa noche, ya las radios estaban pasando la canción. Y yo decía: '¡Guau, qué emocionante!'. Hay mucha felicidad, amor y gratitud hacia los que hacen este evento", manifestó.

Para el rawsino, además, la experiencia tiene un significado particular porque es su primera participación en la Fiesta Nacional del Sol.

"Es la primera vez para mí de ser parte de la Fiesta del Sol. ¿Qué forma más linda que presentar la canción oficial por primera vez? Es un premio doble", expresó.

Un sueño de apenas dos minutos y cuarenta segundos

El concurso ya les abrió una puerta que durante años buscaron: la posibilidad de mostrar su música en una celebración que reúne a miles de personas.

Pero William y Abita quieren seguir creciendo. Y no solamente por ellos, sino también por otros artistas sanjuaninos que, como contaron durante la entrevista, esperan encontrar un espacio para demostrar lo que pueden hacer.

"Es un empujón para seguir creciendo, seguir creando y seguir llevando nuestras voces al público, porque hay mucho amor, mucho cariño y mucho para dar", expresaron.

Ahora imaginan ese momento en el escenario mayor, con las luces encendidas, la música de Huellas de nuestra tierra y miles de sanjuaninos escuchándolos.

Todavía no saben si podrán cumplir ese deseo durante esta edición de la fiesta. Por ahora, tienen el reconocimiento del concurso, la posibilidad de cantar en el Paseo Federal y la ilusión de llegar todavía más lejos.

Piden apenas dos minutos y cuarenta segundos. Pero para dos artistas que llevan años tocando puertas, esos minutos podrían convertirse en uno de los recuerdos más importantes de sus carreras.