Los granos cerraron con subas en sus precios en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La soja concluyó la sesión con su octava suba consecutiva en el mercado de Chicago, impulsada por la expectativa de que China aumente sus compras de productos agropecuarios estadounidenses.



El contrato de marzo de la oleaginosa subió 0,87% (US$ 2,85) hasta los US$ 327,94 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,69% (US$ 2,30) para culminar la jornada en US$ 331,98.



Los fundamentos de la suba radicaron en el "optimismo" del mercado de que China cumpla con un aumento en las compras de soja estadounidense tras la firma del acuerdo Fase Uno entre ambos países que estipula un incremento en las importaciones de la oleaginosa.



A pesar de que desde la Casa Blanca advirtieron que debido al brote de coronavirus en China "podrían reducir las compras" de ésta, todavía el gigante asiático "no ha informado a Estados Unidos de ningún retraso o reducción de sus compras planificadas debido al brote", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Sus subproductos acompañaron la suba del poroto, con un aumento del aceite del 1% (US$ 6,83) hasta los US$ 684,08 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 0,30% (US$ 0,99) para ubicarse en US$ 321,54.



Por su parte, el trigo creció 1,01% (US$ 2,02) y cerró a US$ 201,17 la tonelada, ante el optimismo de los mercados de que la "epidemia de coronavirus será contenida", y la previsión de un aumento en el comercio internacional del cereal, indicó la BCR.



Por último, el maíz ganó 0,85% (US$ 1,28) para posicionarse en US$ 150,78 la tonelada, al acoplarse a las subas de los demás granos y por compras técnicas de los operadores.