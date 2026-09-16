Los graves insultos de Julieta Ortega sobre Julieta Prandi: "Dice que es..."

El matrimonio de Emanuel Ortega y Julieta Prandi desencadenó un tenso escenario en una de las familias más populares del espectáculo argentino. La controversia escaló a partir de los datos que reveló Yanina Latorre en su programa SQP, donde expuso la profunda fractura que existe entre la flamante esposa del músico y su cuñada, Julieta Ortega.

Luego de una entrevista con Palito Ortega y Evangelina Salazar, quienes intentaron aminorar el impacto de las ausencias al afirmar que "todos nuestros hijos tenían sus compromisos", Latorre acudió a una fuente cercana para detallar lo que ocurre puertas adentro. Sobre los dichos de la madre del novio, la conductora analizó que "Evangelina dice "creo" que mis hijos van a venir, y el creo, ¿viste?... ¡Vos sabés si tus hijos van a ir o no! Dijo así por si la otra no iba. La foto tomando café en Palermo mientras tu hermano se está casando, dale... Aparte dijo "todos mis hijos tienen compromiso". Rosarito está en un streaming y el otro en el barro, por favor".

La tensión entre ambas figuras responde a posturas irreconciliables en el entorno privado. Según la información expuesta por Latorre a través del mensaje de una persona allegada a la actriz, "Me escribe una amiga de Julieta Ortega. "No me nombres, pero es real lo que estás contando. Julieta en la intimidad dice que Prandi es una conchuda. Es lo que dice Julieta a la amiga. Y que llegó para dividir a la familia. No puede creer que el hermano está ciego y se deja llevar de las narices por Julieta"".

El trasfondo del enojo también estaría relacionado con viejos afectos del círculo íntimo. Sobre este punto, la panelista detalló que "Se hace la mosquita muerta pero es malísima" me dice. ¡La odia! Ojo, también Julieta puede ser que ellas la odien porque vino a ocupar el lugar de Ana Paula Dutil que es amiga. Acá me falta descular la parte de ahí. Igual, Julieta Ortega tiene mucho carácter. Y aparte cuando te dicen "quiso entrar a una familia grande" la están bajando".

Las diferencias no solo se limitan al plano personal, sino que se extienden al ámbito laboral de la modelo. Al respecto, Latorre concluyó leyendo las afirmaciones de su informante: "Sigue hablando: preguntale a los compañeros de la radio quién es Julieta Prandi. Bueno, la que me escribe la odia a Prandi, ¿No? Parece que el conductor no la quiere, cuenta los segundos que están al aire cada uno y les pide a los productores abrir y cerrar los espacios. El level de... No, no, no puedo seguir porque es muy fuerte".