Los graves problemas sexuales que detonó en la separación de famosos

La relación entre Daniela Celis y Nick Sicaro, que comenzó en abril y se extendió por solo dos meses hasta mediados de junio, sumó un nuevo capítulo tras conocerse los motivos de su final. Pese a que inicialmente los protagonistas afirmaron que la ruptura fue en buenos términos, nuevas revelaciones apuntan a una falta de entendimiento en la intimidad.

En el programa SQP de América, la panelista Yanina Latorre brindó declaraciones sin filtros al señalar que "El chico calza bien. Largo... No sé si ancho, largo". La periodista agregó que "El problema de Nick es que ella le pedía cosas que él no hacía" y "Que no le baldeaba el patio".

Por su parte, Martín Salwe profundizó en el conflicto y explicó que "Nick Sicaro no ejercía sobre Pestañela cunnilingus. Él decía que únicamente la estimulación oral de la vulva era con su novia. Como Pestañela no era su novia, no lo iba a hacer". El comunicador concluyó que la "Estimulación con la lengua en el clítoris únicamente es el noviazgo. Si no, no...".

La ex participante de Gran Hermano también se refirió al tema tras el blanqueo del romance de Sicaro con Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio. Al enterarse, Celis lanzó una dura crítica y afirmó que "No funcionó porque él tendría que haber dado un poco más, no estaba tan interesado…".

En una entrevista con Sebi Manzoni, descartó cualquier posibilidad de reconciliación al decir "No, ni media chance, nada, cero, lo tengo bloqueado de todos lados… escuché que se estuvo quejando de que lo dejé de seguir… bueno, lo bloqueo para que no hable más, ¿qué se queja?". Finalmente, la joven sentenció que "Ya van a saber por qué igual, porque todo sale a la luz, tarde o temprano. Yo no cuento nada, la vida se encarga de todo siempre".