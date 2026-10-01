Los hijos de la China Suárez no irán a la escuela y Vicuña explotó de bronca

La interna entre Benjamín Vicuña y la China Suárez sumó un capítulo de alta tensión en las últimas horas debido a la situación de sus pequeños Amancio y Magnolia. El actor chileno se encuentra muy angustiado porque los menores todavía no se reincorporaron al sistema educativo desde su regreso al país.

La inestabilidad respecto al destino profesional de Mauro Icardi provocó que la dinámica familiar quede en pausa, perjudicando de manera directa el aprendizaje y la rutina de los chicos.

La información sobre la falta de clases de los niños trascendió mediante la panelista Yanina Latorre, quien dio detalles alarmantes sobre el conflicto en su espacio periodístico. “Vicuña está preocupadísimo porque mientras ellos esperan club, los chicos no van al colegio”, aseguró Yanina Latorre.

La panelista remarcó que las semanas avanzan y los menores permanecen en la vivienda sin la estimulación ni el contacto social propios del entorno escolar, algo que encendió todas las alarmas en el padre de los niños.

El malestar del artista chileno se fundamenta en el aislamiento que sufren sus hijos en este escenario de incertidumbre. “Para la China la prioridad deberían ser sus hijos. Me dijeron que Vicuña está muy preocupado porque los chicos están todo el día encerrados en la casa”, reveló Yanina Latorre.

Mientras Rufina Cabré pasa unos días de viaje por el continente europeo junto a su padre Nicolás Cabré y su pareja Rocío Pardo, Amancio y Magnolia continúan repartiéndose entre el domicilio de su madre y las visitas periódicas a la casa de Benjamín Vicuña.

La influencia del delantero rosarino en el comportamiento de la actriz también fue analizada por la periodista, quien comparó la conducta actual de la famosa con sus etapas anteriores. “Me da lástima. Para mí, es Icardi quien hace todo eso porque la China no era así. El pobre Vicuña respondió sobre sus hijos en PH, al otro día, Mauro lo hizo v… como padre. Es espantoso”, manifestó Yanina Latorre. Además del tema escolar, al actor le perturba la enorme exposición mediática que sus hijos están sufriendo en las plataformas digitales en los últimos meses.