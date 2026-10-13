Los hijos de Romina Yan eran golpeados por su padre: "Lo desmayó a trompadas"

Este lunes Gustavo Yankelevich rompió el silencio sobre la violencia doméstica que denunció su nieto Valentín y reveló cómo se enteró de las golpizas que les habría propinado Darío Giordano según el relato del joven.

En el programa Intrusos, Adrián Pallares recordaba que "el padre los ca… a trompadas" antes de preguntarle al productor qué sintió cuando escuchó a Franco y Valentín contarle la violenta situación que afrontaban en su hogar.

Gustavo Yankelevich explicó que la primera en notar irregularidades fue Cris Morena, quien le advirtió que "está pasando algo raro, prestale atención a los chicos" para poder intervenir a tiempo en la situación familiar.

El productor pensó al principio que era un problema pasajero pero la gravedad creció cuando Franco pidió ir a vivir con él un año antes que Valentín, expresando semanalmente sus ganas de mudarse durante los almuerzos escolares.

A pesar de la situación que vivía Franco, en los viajes en auto cantaba y le cambiaba la letra a temas conocidos, mostrando momentos de felicidad con su abuelo antes de pronunciar la frase "Abuelo, quiero ir a vivir con vos".

Al intentar negociar una estancia de prueba con su padre, Darío Giordano le contestó "De ninguna manera. Yo soy el dueño y hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera va a ir".

Tras esa respuesta, Franco guardó silencio en los siguientes almuerzos hasta que su abuelo le pidió explicaciones, momento en que el nieto confesó el temor a las represalias que sufría de parte de su progenitor.

El joven le contestó "Abuelo, lo que pasa es que si papá se entera que yo hablé con vos me mata. Cuando se enteró que yo te pedí irme a vivir con vos una semana a tu casa, me cag… a trompadas. Me desmayó a golpes".

El productor concluyó su desgarrador testimonio visiblemente conmovido entre lágrimas al señalar "Yo cuento esto y estoy muy sensible. Recordar esto me cuesta mucho" al revivir ese duro episodio en la actualidad.