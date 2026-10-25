Los hijos de Wanda Nara fueron letales con la China Suárez: “Las Tatianas...”

Los hijos de Wanda Nara quedaron en el centro de la escena mediática tras una entrevista en la que no esquivaron preguntas sobre la China Suárez y las denominadas Tatianas. Ante la consulta del notero, los chicos respaldaron firmemente a su madre y lanzaron frases filosas que se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el cronista les consultó directamente qué opinaban de las Tatianas. Sin vueltas ni filtros, Constantino López respondió con contundencia que eran unas boludas y agregó la frase aguante Wanda para dejar en claro la postura familiar y marcar distancia con la actriz en este nuevo capítulo de cruces.

La entrevista continuó con un juego de palabras entre el cronista y los chicos, que incluyó referencias a Maxi López y Mauro Icardi. En medio de las bromas, el notero les consultó a quién preferían entre Wanda Nara y la China Suárez, generando un momento de tensión y risas nerviosas entre los menores.

Valentino, el mayor de los hijos de Wanda Nara, se rio incómodo mientras los demás lo miraban y el notero insistía con la consigna sobre su madre. Ante la consulta sobre cómo es su mamá, Valentino López respondió entre risas que es un chad y se retiró del lugar para evitar la comparación directa.

Las respuestas de los hijos de Wanda Nara no pasaron desapercibidas y aportaron un costado cómico a la larga historia de polémicas y enfrentamientos entre las familias involucradas. El respaldo incondicional quedó registrado y demostró que los chicos apoyan sin fisuras a su madre frente a cualquier controversia.